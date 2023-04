TURCHIA. Per rastrellare dollari, il governo va al Gran Bazaar

A dispetto delle borse e degli operatori, a Istanbul si assiste ad un vero salto all’indietro nel tempo. Il Grand Bazaar di Istanbul è tornato ad essere il centro operativo della capitale finanziaria turca per le transazioni valutarie. È stato ripristinato date le conseguenze delle severe misure turche sulle transazioni valutarie che assumono la forma di misure macroprudenziali e controlli non di capitale e generano problemi di offerta di valuta forte.

Stando a Ekonomi, dalle aziende private alle banche, dai cittadini alle istituzioni pubbliche, tutti gli attori economici si stanno presentando al Bazaar per soddisfare le esigenze di valuta estera e di cambi.

Anche la Banca centrale si è unita andando al Bazaar. Ogni giorno porta 5 miliardi di lire turche al Bazaar e incassa circa 260 milioni di dollari in cambio, riporta BneIntelliNews.

Secondo il bilancio settimanale della banca centrale , lo stock di valuta estera fisica del prestatore nazionale è salito a 9,6 miliardi di dollari alla fine del 2022 da 4,3 miliardi alla fine del 2021. La cifra si attestava a 8,5 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre.

La banca centrale effettua le sue transazioni con un ufficio di cambio anonimo. L’ufficio subappalta transazioni per un totale di quattro o cinque uffici.

La banca centrale raccoglie direttamente valuta estera con l’uso di “casse di ancoraggio a ruote”. Le casse sono trasportate da veicoli del ministero dell’Interno. Un’operazione così straordinaria non si era mai vista.

Le “operazioni di casse a rotelle” vengono effettuate anche da alcune altre istituzioni. Secondo quanto riferito, qualcosa di simile a un ingorgo è regolarmente causato dalle casse che si presentano al Bazar.

Anche se per una transazione per una piccola quantità di dollari, è necessario un gran numero di banconote in lire per garantirla a causa del tasso di cambio corrente. Pertanto, le società di logistica vengono assunte per eseguire operazioni utilizzando le casse a rotelle

Come risultato dell’elevata domanda, lo spread tra i tassi FX sul mercato interbancario e il Bazaar è esploso. La coppia digitale USD/TRY è recentemente decollata con un’altro record stabilito il 6 aprile: 19.45 TRY.

Tra il boom dell’offerta di lire e i deflussi di valuta forte attraverso deficit commerciali record, i funzionari impediscono alla lira di entrare in picchiata solo costringendo i banchieri a bloccare e frenare la domanda interna di valuta estera. Sono anche di supporto gli afflussi non identificati e il sostegno da “paesi amici”.

L’umore senza turbolenze sui mercati globali, nel frattempo, rimane intatto. I credit default swap Cds, a cinque anni della Turchia rimangono al di sotto del livello 600, mentre il rendimento degli eurobond a 10 anni del governo turco rimane intorno al livello del 9%.

Tommaso Dal Passo