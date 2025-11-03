TURCHIA. Per Israele, Ankara sta modificandogli equilibri africani 

La strategia africana della Turchia altera le equazioni regionali e attira l’attenzione di Israele. Una recente analisi del quotidiano israeliano Israel Hayom ha messo in luce la rapida espansione dell’impronta strategica e militare della Turchia in tutta l’Africa, con particolare attenzione al corridoio del Mar Rosso. Tutto si concentra sulle affermazioni secondo cui uno storico accordo di cooperazione per la sicurezza tra Turchia e Somalia includerebbe disposizioni per la creazione di una struttura con capacità spaziali e missilistiche, una mossa percepita come un cambiamento significativo negli equilibri di potere regionali.

Rashid Abdi, direttore di ricerca presso il think tank keniota Sahan Global, ha affermato che il patto di sicurezza tra Turchia e Somalia è “rivoluzionario” e “altererebbe radicalmente gli equilibri regionali”, riportano Israel Hayom e Yeni Safak. Intervenendo all’Africa-Israel Economy Forum, Abdi ha affermato: “L’influenza della Turchia non può più essere ignorata”. Ha inoltre affermato che la Turchia sta conducendo test con missili balistici in Eritrea che potrebbero potenzialmente raggiungere Israele, inquadrando l’impegno di Ankara in Africa come una trasformazione strategica che comprende la tecnologia militare e spaziale, non solo l’economia.

Stando al media israeliano, questi sviluppi sono attentamente monitorati dal governo israeliano, riflettendo una crescente preoccupazione a Tel Aviv per la crescente influenza di Ankara. Durante lo stesso forum, Eugene Kandel, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Borsa di Tel Aviv, ha detto: “Anche in Africa sono attivi elementi radicali. Israele non deve permettere che l’Africa si allontani dall’Occidente”. Facendo eco all’appello per una maggiore attenzione al continente, Shiri Fein-Grossman, AD dell’Israel-Africa Relations Institute, ha suggerito che Israele potrebbe “fare una grande differenza in Africa con investimenti relativamente bassi”.

La crescente presenza militare, economica e diplomatica della Turchia in un arco strategico che comprende Somalia, Sudan, Gibuti ed Eritrea sta trasformando progressivamente il Mar Rosso in una nuova zona di influenza strategica per Ankara. I commenti riportati dalla stampa israeliana sottolineano che la crescente importanza della Turchia in Africa sta creando un palpabile disagio in Israele, evidenziando le ramificazioni geopolitiche della continua spinta di Ankara nel continente.

Tommaso Dal Passo

