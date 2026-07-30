TURCHIA. Nuova serie di arresti di sindaci dell’opposizione 

Giovedì la polizia ha arrestato un ex attore televisivo diventato sindaco, nell’ambito dell’ultima ondata di arresti contro l’opposizione. Erdal Besikcioglu, sindaco del comune di Etimesgut, nella zona ovest di Ankara, è indagato per presunte irregolarità e falsificazioni in appalti comunali, ha dichiarato il Ministero della Giustizia in un comunicato. Gli inquirenti stanno inoltre esaminando le concessioni di parcheggi e i permessi di costruzione.

Besikcioglu ha interpretato il ruolo del detective Behzat C in una popolare serie televisiva poliziesca omonima, andata in onda dal 2010 al 2019. È stato eletto sindaco nel 2024 con il Partito Popolare Repubblicano (CHP), all’opposizione, in un’elezione che ha rafforzato il controllo dell’opposizione sulle principali città, tra cui Ankara e Istanbul, riporta ABC.

Centinaia di sindaci e altri funzionari eletti sono stati arrestati negli ultimi due anni nell’ambito di indagini penali, per lo più per presunta corruzione, in operazioni contro i comuni amministrati dall’opposizione. Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e considerato da molti il ​​principale sfidante del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato arrestato e incarcerato dal marzo dello scorso anno. È accusato di reati che potrebbero comportare condanne a decenni di carcere.

Il governo di Erdogan insiste sull’imparzialità dei tribunali turchi e sulla loro indipendenza da pressioni politiche.

Il Ministero della Giustizia turco ha dichiarato che, durante i raid all’alba di giovedì in nove province, sotto la supervisione della Procura Generale di Ankara Ovest, sono stati arrestati circa 42 funzionari comunali e 13 rappresentanti di aziende. Sono stati arrestati anche tre vicesindaci.

Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere, appartenenza a un’organizzazione criminale, appropriazione indebita, corruzione, estorsione e manipolazione di appalti, prosegue ABC. La polizia ha fermato 52 persone e perquisito 71 luoghi, tra cui abitazioni e uffici. Durante i raid sono stati sequestrati documenti e materiale digitale, ha aggiunto il Ministero.

A maggio, la leadership del CHP è stata rimossa per ordine del tribunale, il che ha portato alla formazione del Nuovo Partito da parte dell’ex leader del partito, Ozgur Ozel, venerdì scorso. Novanta parlamentari del CHP hanno lasciato il partito per aderire al Nuovo Partito, rendendolo il più grande gruppo di opposizione in parlamento.

Tommaso Dal Passo

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