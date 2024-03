TURCHIA. Nel Libro Bianco della Difesa i nuovi progetti militari

Il ministero della Difesa turco ha pubblicato il 7 marzo il suo rapporto annuale, descrivendo in dettaglio le attività svolte nel 2023 e i suoi obiettivi futuri.

Il Ministero ha elencato 49 progetti di modernizzazione e acquisizione in corso nel settore militare, riporta DefenseNews.

Eccone alcuni.

Nelle forze terrestri: carro armato M60: sono in corso due progetti di modernizzazione separati. Il primo sostituirà l’attuale sistema di controllo del fuoco con il nuovo Volkan-M, oltre a fornire ulteriore protezione corazzata e posti protetti per l’equipaggio ai carri armati M60T. Il contratto è stato firmato nel gennaio 2023. Il secondo rafforza la potenza di fuoco, la sopravvivenza e la mobilità dei carri armati M60A3. Proseguono gli studi per lo sviluppo del prototipo.

Carro armato Leopard 2 A4: la variante della piattaforma è in fase di ammodernamento attraverso un contratto firmato nel 2022 tra l’agenzia governativa di gestione del programma di difesa SSB e l’appaltatore locale della difesa BMC Otomotiv. Aselsan, un’altra azienda turca, fornisce i sistemi antincendio; stazioni di armi telecomandate; sistemi di comando, controllo, comunicazione e informazione; sistemi di allarme laser; sistemi di visione del conducente; sistemi di protezione attiva; e sistemi di sorveglianza a distanza ravvicinata. BMC integrerà questi sistemi nel serbatoio e revisionerà il telaio.

Obice semovente T-155 Firtina: la prossima generazione del T-155 è in costruzione da BMC Otomotiv. Il contratto originale prevede la consegna di 130 unità. Alla fine del 2023, la società ne aveva consegnati otto. BMC sta anche sviluppando un motore per l’arma. Le attività di ispezione e accettazione del motore prototipo si sono concluse il 24 febbraio 2023.

Veicolo ACV-15: Aselsan sta modernizzando il veicolo da combattimento fornendo, tra gli altri sistemi, la torretta Nefer da 25 mm. La seconda direzione principale della fabbrica di manutenzione del Ministero della Difesa sta conducendo la riparazione e la revisione del motore e della trasmissione dei veicoli.

Nelle forze navali: progetto sottomarino Milden: l’ufficio di progettazione delle forze navali sta lavorando al primo programma sottomarino indigeno del paese. La costruzione avrà luogo presso il comando del cantiere navale Gölcük. Un blocco di prova verrà costruito quest’anno, mentre i lavori per costruire il primo sottomarino dovrebbero iniziare nel 2025.

Programma sottomarini di classe Reis: Hizirreis, il secondo sottomarino del progetto Reis, che comprende la produzione di sei sottomarini, è iniziato il 25 maggio 2023. Il cantiere navale Gölcük sta portando avanti i lavori.

Sottomarino di classe Preveze: dopo la conclusione delle attività di integrazione e test sul sottomarino TCG Preveze, che fungeva da banco di prova per la consegna anticipata dei sistemi, il cantiere navale di Gölcük ha avviato gli aggiornamenti di mezza età per il TCG Sakarya nel luglio 2022. Quella piattaforma è la prima sottomarino per ricevere le funzionalità di modernizzazione e il lavoro è in corso. Il piano è quello di modernizzare tutti i sottomarini della classe Preveze durante i periodi di manutenzione e revisione fino al 2027.

Fregata di classe Barbaros: la Turchia sta lavorando a un progetto di modernizzazione di mezza età incentrato su sensori, armi e sistemi di gestione del combattimento delle fregate di classe Barbaros. La prima nave a ricevere potenziamenti, la Barbaros del GCC, sta attualmente eseguendo i test di accettazione.

Nelle forze aeree: aereo da caccia F-16: ci sono due progetti separati per le forze aeree turche. Il primo è l’approvvigionamento di nuovi velivoli F-16 Block 70 e l’applicazione della modernizzazione Viper alle cellule F-16 Block 40/50 esistenti in servizio. Il secondo ha lo scopo di estendere la vita di servizio strutturale degli aerei F-16C/D Block 40/50 attualmente in servizio fino al 2050 e di rafforzarli strutturalmente. Questo progetto si svolgerà in strutture gestite dalla 1a direzione della fabbrica di manutenzione dell’aria.

Droni Akinci e Anka-S: sono in corso sforzi per acquistare vari tipi di droni Akinci e Anka-S. Per entrambi i progetti la Turchia ritiene fondamentale l’ampliamento della portata via satellite.

Aereo Hürjet: l’obiettivo principale di questo progetto è progettare e produrre un aereo da addestramento monomotore con sedili tandem con caratteristiche prestazionali che svolgeranno un ruolo fondamentale nell’addestramento dei piloti per i moderni aerei da caccia. Il prototipo ha effettuato il suo primo volo nell’aprile 2023.

Aereo Hürkuş-B: questo programma per un addestratore di jet di base di nuova generazione è destinato a soddisfare la necessità del comando dell’aeronautica militare di ulteriori velivoli da addestramento. In definitiva, si tratta di migliorare la qualità dell’addestramento alla prontezza al combattimento e l’efficacia dell’addestramento del personale di volo. La consegna del primo aereo è prevista nel 2025.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/