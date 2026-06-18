TURCHIA. L’UE bacchetta Ankara: accessione congelata per mancanza di democrazia 

Il relatore del Parlamento europeo sulla Turchia ha affermato che Ankara non può usare la sua industria dei droni e la sua potenza militare come sostituto delle riforme democratiche, sostenendo che il cammino del Paese verso l’Europa inizia nel carcere dove sono detenuti il ​​sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, il filantropo Osman Kavala e altri oppositori del governo.

Nacho Sánchez Amor ha rilasciato queste dichiarazioni durante una conferenza stampa ufficiale del Parlamento europeo a Strasburgo, dopo l’adozione della relazione annuale sulla Turchia da parte dei parlamentari, riporta Turkish Minute: ”Quando si parla di avvicinamento all’Unione Europea, di aspirare a diventarne membro, non si parla di droni”, ha affermato Sánchez Amor. “Non si parla di geopolitica, non si parla di capacità militari. Si parla di democrazia”.

Ha aggiunto che il percorso verso l’Europa non inizia nelle fabbriche di droni, ma a Silivri, riferendosi al complesso carcerario a ovest di Istanbul dove sono detenuti il ​​sindaco İmamoğlu, il filantropo Kavala e altri prigionieri.

İmamoğlu, principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdoğan, è in carcere dal marzo 2025 e sta affrontando un processo insieme a oltre 100 funzionari del comune di Istanbul, in un caso che il principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP), definisce un tentativo di estrometterlo dalla politica. Kavala è in carcere dal 2017, nonostante le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che ne ordinano la liberazione.

Sánchez Amor ha affermato che la Turchia vuole ostentare le proprie capacità di difesa e partecipare alle strutture di sicurezza dell’Unione Europea, pur mantenendo truppe nel nord di Cipro, sostenendo la soluzione dei due Stati sull’isola, possedendo missili russi S-400 incompatibili con i sistemi NATO e condividendo solo una piccola parte delle posizioni di politica estera dell’Unione Europea.

“Volete davvero far parte del nostro sistema di difesa, avendo missili russi incompatibili con i sistemi NATO?” Lo ha affermato Sánchez Amor. Ha dichiarato che le capacità di difesa della Turchia possono essere discusse nell’ambito di una partnership con l’Unione Europea, ma non possono essere utilizzate per indebolire le condizioni democratiche legate all’adesione: “L’adesione riguarda la democrazia, la partnership riguarda gli interessi”, ha affermato.

Il Parlamento europeo ha adottato la Relazione sulla Turchia 2025 con 381 voti favorevoli, 107 contrari e 171 astensioni. La risoluzione non vincolante afferma che i negoziati di adesione della Turchia, bloccati dal 2018, non possono riprendere senza progressi sull’indipendenza della magistratura, lo stato di diritto, i diritti umani, la libertà di stampa e gli standard democratici.

Accusa il governo di Erdoğan di muoversi verso un sistema autoritario e condanna il processo a İmamoğlu, la rimozione giudiziaria della leadership del CHP, la sostituzione dei sindaci dell’opposizione eletti con commissari nominati dal governo e il rifiuto della Turchia di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il rapporto ha inoltre esortato Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’Unione europea, a valutare l’applicazione di sanzioni nell’ambito del Regime globale di sanzioni per i diritti umani dell’UE contro i funzionari turchi accusati di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Tra i soggetti citati figura il Ministro della Giustizia Akın Gürlek, che ha ricoperto la carica di procuratore generale di Istanbul prima della nomina a ministro da parte di Erdoğan a febbraio. Gürlek ha supervisionato le indagini contro İmamoğlu e altri funzionari del CHP durante il suo mandato come procuratore generale.

Il rapporto descrive Gürlek come una figura chiave in quello che definisce l'”apparato repressivo” dello Stato e afferma che la sua nomina a ministro della Giustizia rafforza i timori che, nel corso della sua carriera giudiziaria, abbia agito come figura politica perseguendo un’agenda politica.

L’adozione del rapporto non comporterebbe l’inserimento di Gürlek in una lista di sanzioni dell’Unione europea. Le sanzioni, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di viaggio, richiederebbero una decisione separata da parte dei governi dei 27 Stati membri dell’Unione Europea.

Il Ministero degli Esteri turco ha denunciato il rapporto poche ore dopo la votazione, affermando che conteneva valutazioni basate su accuse infondate e disinformazione fornita da gruppi ostili alla Turchia. Il ministero ha accusato alcuni membri del Parlamento europeo di perseguire un’agenda politica ideologica volta a danneggiare le relazioni tra Ankara e Bruxelles in un momento in cui l’importanza strategica della Turchia per l’Europa è in aumento.

Ha respinto quella che ha definito una distorsione dei procedimenti legali condotti dalla magistratura turca e il perseguimento di Gürlek con accuse infondate. “La magistratura turca, uno dei pilastri fondamentali della sovranità del nostro Stato, non è soggetta a interferenze da parte di alcuna istituzione internazionale, attore esterno o cerchia politica”, ha dichiarato il ministero.

Il ministero non ha risposto separatamente alle conclusioni del rapporto riguardanti İmamoğlu, Kavala, la repressione del CHP o la mancata attuazione da parte della Turchia delle sentenze della Corte europea. Il direttore della comunicazione presidenziale, Burhanettin Duran, ha affermato che la Turchia respinge il rapporto “con la massima fermezza”, accusando il Parlamento europeo di aver utilizzato informazioni distorte e argomentazioni ideologiche.

Duran ha criticato le sezioni relative alla dottrina della “Patria Blu”, in base alla quale Ankara rivendica diritti marittimi su alcune parti del Mediterraneo orientale e del Mar Egeo. Ha accusato il Parlamento di sostenere quelle che ha definito le richieste massimaliste della Grecia e di adottare una posizione di parte su Cipro.

Duran ha inoltre respinto le critiche del rapporto alla magistratura e a Gürlek, affermando che la Turchia conduce procedimenti legali attraverso le proprie istituzioni nel rispetto dello stato di diritto. Akif Çağatay Kılıç, consigliere capo di Erdoğan per la politica estera e la sicurezza, ha affermato che il rapporto riflette pregiudizi consolidati e riflessi politici, piuttosto che una valutazione obiettiva della Turchia.

Kılıç ha descritto le critiche a Gürlek e i procedimenti giudiziari in corso come un inaccettabile tentativo di interferire nella magistratura e nei processi legali interni della Turchia. Ha inoltre negato l’accusa contenuta nel rapporto secondo cui Ankara utilizzerebbe le comunità turche in Europa per influenzare la politica dell’Unione Europea, affermando che tratta le persone che esercitano i loro diritti democratici come strumenti di influenza politica. Kılıç ha affermato che le relazioni dovrebbero basarsi su interessi comuni, rispetto reciproco e cooperazione in settori quali sicurezza, energia, economia e stabilità regionale.

Il segretario generale del Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, Eyyüp Kadir İnan, ha dichiarato che il voto ha dimostrato la doppia morale e il pregiudizio politico del Parlamento europeo nei confronti della Turchia: ”La Turchia non è un Paese che chiederà il permesso a rapporti o centri di ricerca stranieri”, ha affermato İnan.

Prima del voto, Gürlek aveva liquidato i rapporti del Parlamento europeo come documenti politici non vincolanti e accusato i parlamentari promotori della proposta di sanzioni di pregiudizio ideologico.

L’opposizione, le organizzazioni per i diritti umani e le istituzioni europee affermano che i tribunali turchi sono stati sempre più utilizzati per eliminare gli oppositori politici di Erdoğan e reprimere i critici del governo.

Lucia Giannini

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