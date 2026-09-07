TURCHIA. La rete di Ankara si estende per tutta l’Africa

Da molti anni, Ankara ha puntato il continenteafricano considerandolo una base di espansione politica e commerciale per la sua espansione geopoltica. Lo scorso giugno, soldati provenienti da Mali e Niger si sono diplomati a Isparta, in Turchia, nell’ambito di un addestramento per forze speciali, a testimonianza della accresciuta influenza militare turca in Africa.

Nell’ultimo decennio, la Turchia ha ampliato la sua presenza nel continente attraverso l’addestramento e la vendita di armi. Il cosiddetto “modello Somalia” prende il nome dall’arrivo della Turchia a Mogadiscio nel 2017 per supportare l’esercito somalo nella lotta contro al-Shabaab. Il campo TurkSom in Somalia, che comprende un’accademia di addestramento, è la più grande base militare turca all’estero, riporta Defense Africa Forum.

L’influenza della Turchia è cresciuta rapidamente dopo l’intervento in Libia del 2019-2020 a fianco del governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, contro le forze militari sostenute dalla Russia e stanziate nella parte orientale del Paese. Il successo della tecnologia turca dei droni in Libia ha reso Ankara un partner ambito.

Negli anni successivi, la Turchia ha venduto i suoi droni Bayraktar TB2 e Akinci a paesi che vanno dall’Angola alla Tunisia. Ma il valore degli accordi di sicurezza della Turchia in Africa va ben oltre la vendita di armi. In Somalia, ad esempio, la Turchia ha concentrato gran parte del suo addestramento sugli ufficiali di grado inferiore, alcuni dei quali stanno imparando il turco.

La Turchia ha ambasciate in quasi tutti i paesi dell’Africa continentale e ha istituito una base per droni nel Ciad orientale nel 2024 e mantiene una presenza militare in Libia a sostegno del governo di Tripoli.

In Ciad, l’esercito turco gestisce una base per droni presso la base militare di Abéché, vicino al confine con la Libia. La base ospitava in precedenza truppe francesi, che l’hanno abbandonata nel 2024. Allo stesso modo, Ankara è intervenuta per colmare il vuoto di sicurezza nel Sahel dopo che i leader delle giunte militari in Burkina Faso, Mali e Niger hanno interrotto i rapporti con le forze armate francesi e statunitensi.

In questo ruolo, la Turchia offre un’alternativa conforme agli standard NATO al Corpo d’armata africano russo, accusato di diffuse violazioni dei diritti umani in tutti e tre i paesi del Sahel nella lotta contro gruppi terroristici e insurrezionali.

L’approccio «senza vincoli» del modello somalo attrae i governi, come quelli del Sahel, che cercano maggiore autonomia. Tuttavia, ha suscitato critiche nei confronti della politica turca, in particolare dopo l’utilizzo dei suoi droni contro civili e ribelli in Etiopia e Sudan.

Tommaso Dal Passo

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