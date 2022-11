TURCHIA. La miglior Borsa al mondo è quella di Istanbul

Il mercato azionario turco è diventato il leader della crescita quest’anno, superando i mercati americani, europei e asiatici, come riporta Bloomberg. L’indice principale “Borsa Istanbul 100” (Bist 100) è cresciuto del 78% in dollari dall’inizio dell’anno.

In lire, l’indice, che comprende le azioni delle prime 100 società turche quotate alla Borsa di Istanbul, è salito di oltre il 150% da gennaio.

Bloomberg ha calcolato che si tratta del miglior risultato dal 1999. Quest’anno la maggior parte dei mercati finanziari europei ha registrato un andamento negativo.

Il mercato azionario turco ha toccato i massimi storici nel novembre 2022, grazie agli investimenti degli investitori privati in asset turchi per coprirsi dall’alta inflazione. Nell’asta del 16 novembre, l’indice Borsa Istanbul 100 è salito a un nuovo record – 4784 punti. Nelle contrattazioni di martedì 22 novembre, alle 15:40 ora di Mosca, l’indice Bist 100 ha guadagnato il 3,6% e ha scambiato a 4734 punti.

Gli investitori nazionali si stanno riversando sui titoli azionari, mentre la banca centrale turca persegue una politica di taglio dei tassi di interesse per stimolare la crescita economica, anche se il tasso di inflazione del Paese ha superato l’80%. Nonostante l’inflazione elevata, il regolatore del Paese ha effettuato cicli di allentamento monetario nel 2021, in contrasto con l’attuale politica monetaria. Il taglio dei tassi ha contribuito all’indebolimento della lira turca e ha trasformato le azioni in uno dei pochi beni rifugio che offrono reddito agli investitori.

L’inflazione in Turchia (indice Cpi) a ottobre ha superato per la prima volta in 25 anni l’85% e, sebbene la banca centrale del Paese preveda che possa scendere al 65,2% entro la fine dell’anno, la crescita dei prezzi è ancora una delle più alte al mondo.

Le azioni sono diventate le preferite dagli investitori turchi. Secondo il Central Securities Depository turco, il numero di conti di trading azionari aperti da investitori privati è aumentato del 32% quest’anno, raggiungendo i 3,1 milioni al 18 novembre.

«Le azioni turche rimarranno probabilmente interessanti per gli investitori almeno nella prima metà del prossimo anno, anche quando l’inflazione inizierà a diminuire nel Paese. È probabile che il governo mantenga bassi i tassi di interesse e tenga sotto controllo la valuta fino alle elezioni del giugno 2023», riporta l’Agenzia.

Luigi Medici