TURCHIA. La diaspora circassa vuole uno stato antirusso nel Caucaso

Il 5 agosto Istanbul ospiterà una conferenza organizzata dal “Consiglio della Circassia Unita” creato in Turchia. La diaspora straniera dei circassi, insieme ai curatori, discuterà della creazione di uno stato indipendente nel Caucaso settentrionale, “basato sulle norme del diritto internazionale”.

L’ordine del giorno contiene punti sul possibile ruolo di una Circassia indipendente nel garantire la sicurezza sul Mar Nero e nell’Europa orientale, nonché sul riconoscimento del “genocidio dei circassi” da parte di diversi paesi.

A quanto pare l’alleanza russo-turca rischia di incrinarsi ulteriormente dopo le questioni di Siria e dall’altra parte i russi non dimenticheranno tanto preso la consegna dei comandanti Azov all’Ucraina mentre avrebbero dovuto soggiornare in Turchia.

Il Consiglio Unito della Circassia ha un sito internet in lingua turca che recita: «Tutti i circassi del mondo hanno dovuto affrontare una realtà che nessuno poteva negare, con l’esperienza di vivere in Circassia sotto il dominio russo per 159 anni e vivere in esilio in diversi paesi. Questo è il fatto che anche i circassi che vivono nel paese più democratico affrontano grandi problemi nel preservare la loro lingua madre, cultura e identità. D’altra parte, le pratiche antidemocratiche e disumane dello stato russo, che cerca un’opportunità per distruggere l’identità circassa e i valori della cultura circassa, mette sotto pressione i circassi e le circasse, e sta avanzando rapidamente verso l’unificazione nonostante sia un federazione, fa sì che la suddetta amara realtà venga affrontata più chiaramente. Nella patria della Circassia, a causa della politica di pressione e distruzione attuata dalla Russia; È diventato un crimine parlare dei diritti e degli interessi dei circassi, criticare le pratiche dello stato russo, cercare di proteggere la vita sociale in contrazione dei circassi. In questa atmosfera, i circassi sono insufficienti nell’esprimere i loro problemi e nel trovare soluzioni».

La Diaspora circassa sostiene di essere «la seconda dinastia più potente, guadagnando una posizione al di sopra dei boiardi nella Russia zarista, riuscendo a prendere il controllo dell’amministrazione statale in Egitto dove andarono come mamelucchi, e servendo così i luoghi più sacri dell’Islam, compresa la regione dell’Hejaz, per più di 120 anni, i khan e i mirza di Crimea e Astirahan inviati per educare i loro figli, presero posizioni nella burocrazia sia civile che militare nei palazzi ottomano e iraniano, in Giordania, Egitto, Libia».

Il presidente del “Consiglio” è il circasso turco Kenan Kaplan. Dopo il crollo dell’URSS, non riuscì a ottenere la cittadinanza in Russia e si stabilì in Turchia, collaborando attivamente con i separatisti e promuovendo le idee del panturchismo.

Nella repubblica turca ha fondato il Partito Pluralista Democratico (Çoğulcu Demokrasi Partisi, CDP). Tuttavia, dopo che una parte del partito si è espressa contro il presidente Recep Tayyip Erdogan, i rapporti tra i sostenitori si sono rotti.

Kaplan ha affermato che la ragione dell’emergere del partito era che 6 milioni di circassi “puri” vivono in Turchia e altri due milioni di coloro che hanno una relazione con questo gruppo etnico dal lato paterno o materno.

Kaplan ha visitato ripetutamente la Crimea e ha incontrato il presidente del Mejlis del popolo tartaro di Crimea, Mustafa Dzhemiloglu (Mustafa Dzhemilev). Inoltre, insieme all’Agenzia turca per la cooperazione e lo sviluppo (TIKA), ha avviato un progetto per ripristinare 16 scuole nazionali della Crimea.

Graziella Giangiulio