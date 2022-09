TURCHIA. La carta populista di Erdogan

Il leader turco sta giocando la carta del populismo, aumentando la spesa pubblica, stipendi e spesa sociale, nel tentativo di fare breccia in diversi segmenti della società e mantenere così il potere, in vista delle elezioni che si terranno in Turchia tra 10 mesi.

L’inflazione annuale ha superato l’80% ad agosto e la lira turca ha continuato a deprezzarsi rispetto al dollaro, perdendo il 27% del suo valore quest’anno. Ma i sondaggi, sia quelli indipendenti che quelli dell’Akp al governo, mostrano che il governo ha guadagnato consensi negli ultimi mesi. Il cambiamento di umore tra gli elettori ha incoraggiato il partito al governo a credere di poter prevalere alle prossime elezioni, riporta Middle East Eye.

A luglio, Erdogan ha aumentato il salario minimo del 30%, interessando quasi la metà dei 30 milioni di lavoratori del Paese. Poi, il suo governo ha aumentato gli stipendi dei dipendenti pubblici di circa il 42%, a beneficio di quasi cinque milioni di dipendenti pubblici. Il settore privato ha seguito l’esempio.

Poi, il governo di Erdogan ha avviato una riforma dei pagamenti per gli operatori sanitari, ha condonato gli interessi sui prestiti agli studenti, ha lanciato un programma di alloggi economici per chi acquista la prima casa e ha creato un sistema di credito più economico per le imprese: tutte mosse strategiche per attirare determinati blocchi di voto.

Erdogan ha insistito sul fatto che i bassi tassi d’interesse gli sono costati molto, ma è anche riuscito a trovare 7-10 miliardi di dollari dalla Russia per le riserve della Banca Centrale turca, che stanno diminuendo, e sta cercando di ottenere 20 miliardi di dollari dall’Arabia Saudita per finanziare il deficit delle partite correnti, che è sotto pressione a causa della volatilità dei prezzi dell’energia.

Il presidente turco non si è fermato qui, annunciando un altro pacchetto di aiuti per i cittadini a basso reddito: il governo pagherà 30 miliardi di lire turche per cancellare i prestiti contratti da oltre cinque milioni di persone. Il ministero dell’Energia continuerà a sovvenzionare le bollette dell’elettricità e del gas, una politica che probabilmente costerà 200 miliardi di lire quest’anno.

Il ministero della Famiglia aumenterà gli aiuti sociali per le persone che non possono pagare le bollette. Verrà ratificata una nuova legge che consentirà alle persone in “età pensionabile ritardata” di andare in pensione, placando un forte blocco che da anni si batte per questo. Il governo convertirà inoltre centinaia di migliaia di posti di lavoro a contratto temporaneo in posti di lavoro a tempo indeterminato.

Nel frattempo, nonostante l’impennata dell’inflazione, il Pil turco è cresciuto del 7,6% nel secondo trimestre del 2022, grazie ai forti introiti del turismo, all’aumento delle esportazioni e alle iniezioni di liquidità dirette dalla Russia e dal Golfo, anche se accompagnate da un deficit commerciale alle stelle.

In effetti, Erdogan sta soddisfacendo tutte le richieste populiste in materia fiscale ed economica degli elettori, nella speranza di preservare la sua base di sostegno. Dieci mesi sono lunghi, ma non si può contare su di lui. Il più probabile candidato dell’opposizione alle presidenziali, il leader del CHP Kemal Kilicdaroglu, ha risposto a queste mosse evidenziando una serie di questioni che preoccupano l’opinione pubblica. Le sue critiche sulle bollette dell’elettricità, la mancanza di dormitori per gli studenti, i prezzi elevati dei veicoli e i problemi di pensionamento hanno costretto il governo a prendere provvedimenti in questi settori. Anche la popolarità di Kilicdaroglu sta rapidamente raggiungendo quella di Erdogan.

Ma Kilicdaroglu non ha capacità finanziarie simili per provvedere al pubblico, se non attraverso i comuni gestiti dall’opposizione che ha problemi di bilancio. Inoltre, c’è una lotta interna all’opposizione per la presentazione di un candidato comune: l’opposizione nazionalista turca non vuole collaborare con il filo-curdo Hdp contro Erdogan, compromettendo la possibilità di incorporare la loro quota di voti del 10%, che sarebbe cruciale per vincere.

Il disastro in Europa dovuto alla crisi energetica potrebbe fornire a Erdogan altre opportunità. Se da un lato potrebbe danneggiare l’economia turca, dall’altro potrebbe alimentare il turismo e gli ordini europei per le esportazioni turche, aiutando il Paese a mantenere la crescita del Pil.

Lucia Giannini