TURCHIA. Kilicdaroglu batte Messi su Twitter, parlando di religione e politica

Il principale sfidante dell’opposizione alla presidenza turca, Kemal Kilicdaroglu, continua a fare scalpore su Twitter, attirando 106 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di social media con un video in cui parla apertamente della sua fede alevita.

L’alevismo è una corrente dell’islam di derivazione sciita duodecimana originaria dell’Anatolia del XIII secolo. La teologia alevita moderna è stata profondamente influenzata dall’umanesimo e dall’universalismo. A partire dal XX secolo in Turchia gli aleviti si sono rivelati tra i principali sostenitori del secolarismo secondo il modello kemalista e della sinistra politica, il che ha spesso generato tensioni con i locali militanti islamisti sunniti e nazionalisti turchi di estrema destra.

Il direttore del think tank di Istanbul Edam Org, l’ex diplomatico Sinan Ulgen, ha commentato su Twitter: «Stiamo assistendo a un fenomeno».

Ha aggiunto che «il video di Kilicdaroglu è ora il più visto su Twitter a livello globale dal 2022, superando il video di Messi, precedentemente al primo posto, che ha totalizzato 25 milioni di visualizzazioni», riporta BneIntelliNews.

Kilicdaroglu cercherà di scalzare il leader turco polarizzato da due decenni Recep Tayyip Erdogan alle prossime elezioni del 14 maggio.

Secondo un sondaggio dell’ORC. uscito il 24 aprile, Kilicdaroglu potrebbe ottenere oltre il 49% dei voti alle presidenziali, mentre il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan non dovrebbe andare oltre il 42%.

Kilicdaroglu si candida come candidato comune del blocco di opposizione Alleanza Nazionale guidato dal Chp, talvolta indicato come Tavolo dei Sei che raggruppa il Chp, il Partito Iyi (Buono), il Partito Democrazia e Progresso (Deva), il Partito Gelecek (Futuro), il Partito Saadet (Felicità) e il Partito Democratico (Dp).

Si ritiene che gli aleviti in Turchia costituiscano circa un quinto degli 85 milioni di abitanti, ma molti ritengono di dover nascondere la propria identità nel Paese a maggioranza sunnita. Prima che Kilicdaroglu, leader del Partito Popolare Repubblicano, Chp, principale partito di opposizione e laico, fosse nominato candidato alla presidenza dall’Alleanza Nazionale, alcuni osservatori si opponevano alla sua candidatura sostenendo che i musulmani sunniti, alcuni dei quali considerano gli aleviti come eretici, non avrebbero mai votato per una persona di fede alevita. Ora alcuni commentatori sostengono che il successo del video potrebbe segnare una svolta critica nella politica turca, soprattutto perché potrebbe interessare molte delle giovani generazioni del Paese, che costituiranno un gruppo fondamentale di 5 milioni di elettori che voteranno per la prima volta il giorno delle elezioni.

Nel videomessaggio intitolato “Alevi”, pubblicato il 19 aprile, Kilicdaroglu ha affermato che le identità sono beni che rendono le persone ciò che sono. «Cari giovani, cari giovani che voteranno per la prima volta alle elezioni, stasera è il momento di parlare di un argomento molto privato e molto delicato», ha detto, aggiungendo: «Sono un Alevi… sono un musulmano».

«Sono un Alevi, un musulmano sincero che è cresciuto con la fede in Dio, nel profeta Muhammed e in Ali», ha proseguito Kilicdaroglu. «Le identità ci rendono ciò che siamo. Dobbiamo ovviamente sostenerle con orgoglio. Non possiamo scegliere le nostre identità, ci nasciamo… ma ci sono cose più importanti che possiamo scegliere nella vita».

«Possiamo scegliere di essere brave persone, di essere onesti ed etici, di avere una coscienza, di essere virtuosi e giusti. Possiamo scegliere di vivere una vita migliore, in un Paese libero e prospero. Le nostre scelte possono trasformare rapidamente la società».

Il video di Kilicdaroglu mira quindi a privare il governo Erdogan di un’importante leva: gli nega il controllo della narrazione, discutendo della sua identità alevita; trasformando quello che era percepito come un ostacolo in una risorsa per il voto.

Erdogan, 69 anni, parlando a un evento della campagna elettorale nella provincia sudorientale di Kahramanmaras, colpita dal terremoto il 22 aprile, ha accusato Kilicdaroglu di sfruttare la sua identità settaria.

«Per nascondere i loro affari oscuri, stanno lanciando dal nulla un dibattito sull’identità etnica, sul settarismo. In questo Paese nessuno chiede mai le origini degli altri, le loro sette», ha dichiarato Erdogan, ripreso dal quotidiano filogovernativo Sabah.

Nelle ultime settimane, Erdogan ha intensificato i suoi attacchi contro Kilicdaroglu, ritenendolo un collaboratore del Pkk, dopo che il Partito Democratico del Popolo, Hdp, il terzo partito più grande nel parlamento turco, ha indicato il proprio sostegno alla candidatura di Kilicdaroglu alla presidenza, non indicando un proprio candidato.

Kilicdaroglu proviene dalla provincia orientale di Tunceli, a maggioranza alevita. La minoranza alevita segue una fede musulmana distinta. Ha subito numerosi attacchi settari, comprese uccisioni di massa nel corso della storia della moderna Repubblica turca e dell’epoca ottomana.

Antonio Albanese