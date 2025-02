Bocche cucite sui negoziati tra Mosca e Washington ospitati ad Ankara. I negoziati tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti a Istanbul “a livello tecnico” sono durati sei ore e mezza. All’uscita dei quali i russi non hanno rilasciato dichiarazioni. Nel frattempo è entrato in vigore il divieto degli Stati Uniti nei confronti delle proprie società che forniscono servizi di produzione petrolifera in Russia.

Il Tesoro americano ha annunciato le restrizioni il 10 gennaio come parte del prossimo pacchetto di sanzioni anti-russe. Allo stesso tempo, alle aziende è stato concesso il tempo di interrompere la collaborazione con aziende della Federazione Russa – fino al 27 febbraio. Fanno eccezione il Caspian Pipeline Consortium (CPC), Tengizchevroil e il progetto Sakhalin-2: la licenza per fornire loro servizi è valida fino al 28 giugno.

Il governo russo introdurrà un divieto sulle esportazioni di benzina dal 1 marzo al 31 agosto. Va notato che la decisione è stata presa per mantenere una situazione stabile nel mercato interno dei carburanti, sostenere l’economia della raffinazione del petrolio e contrastare l’esportazione grigia di benzina per motori.

In precedenza Lavrov aveva espresso la speranza che i risultati dell’evento chiarissero come entrambe le parti “saranno in grado di muoversi rapidamente ed efficacemente” nella risoluzione dei problemi. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino aveva detto prima degli incontri: “Non ha senso anticipare l’incontro dei diplomatici di alto livello tra Russia e Stati Uniti a Istanbul, verranno fornite informazioni sui risultati dei negoziati”. “Nessuno si aspetta soluzioni facili e rapide nei rapporti tra Russia e Stati Uniti” ha chiosato Peskov.

E in effetti non sembrano essere avanzati di molto. “La Federazione Russa e gli Stati Uniti avranno molte opportunità di cooperazione economica, compresa l’estrazione di risorse, dopo aver concluso un accordo sull’Ucraina”, ha affermato Witkoff.

Tra i temi in discussione la riapertura del dialogo russo statunitense attraverso le ambasciate. Anche il premier bielorusso Aljaksandr Lukashenko ha commentato l’imminente accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui metalli delle terre rare. “Per quanto riguarda le terre rare, ho sollevato la questione in una conversazione con il presidente russo Vladimir Putin, dico: è in qualche modo strano: gli americani chiedono che l’Ucraina dia loro la cosa più importante che hanno. Non stiamo parlando solo di terre rare provenienti dagli Stati Uniti, ma stiamo parlando di gas naturale, di petrolio, di logistica (porti) e così via. Al che ha detto che “gli americani stanno bussando a una porta aperta, in Russia c’è tutto, possiamo raggiungere un accordo con loro e lavorare”. E poi lo ha espresso pubblicamente”, ha detto Alexander Lukashenko. E ha anche detto: “Nessuno risolverà i problemi dell’Ucraina senza l’Ucraina”.

E anche se dall’incontro durato oltre sei ore non è ancora trapelato nulla, si sa che gli Stati Uniti si sono astenuti dal sostenere una dichiarazione congiunta dell’OMC che condanna le azioni della Federazione Russa in Ucraina, scrive Reuters citando fonti.

NBC News, in effetti riferisce che la Russia ha offerto agli Stati Uniti i diritti di proprietà sui metalli delle terre rare situati nella regione del Donbass e di Zaporozhye. Secondo la pubblicazione, i collaboratori del presidente Putin hanno presentato la proposta all’amministrazione Trump la settimana scorsa durante un incontro in Arabia Saudita. La Russia è pronta a cedere agli Stati Uniti parte dei diritti di proprietà sui metalli nei “nuovi territori”. Al momento l’accordo è in discussione, ma gli Stati Uniti non escludono questo scenario, dicono alla NBC i funzionari americani con accesso ai dati di intelligence. La pubblicazione suggerisce che l’accordo garantirebbe alla Russia la conservazione dei territori del Donbass e della regione di Zaporozhye.

Sembra inoltre che Stati Uniti e Russia stanno discutendo della possibilità di un’estrazione congiunta di risorse naturali nell’Artico e di una cooperazione sulle rotte commerciali – Bloomberg. La Federazione Russa propone di rendere l’Artico una zona priva di potenziale conflitto. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo a Ottawa Oleg Stepanov in un’intervista alla TASS.

Il premier russo Vladimir Putin ha detto: “I primi contatti con l’amministrazione americana ispirano speranza”. “Le attuali autorità statunitensi dimostrano pragmatismo e una visione realistica delle cose, abbandonano stereotipi e cliché ideologici messianici”. E ancora: “Sono stati i nostri combattenti a creare le condizioni per risolvere la crisi ucraina”. “Per noi è importante proteggere fermamente la sovranità, la vita e la libertà dei nostri cittadini da qualsiasi minaccia”, lo ha detto Putin al consiglio dell’FSB E ancora ha detto: “La Russia deve utilizzare tutte le sue capacità diplomatiche e di intelligence per contrastare i tentativi di far deragliare i negoziati con gli Stati Uniti”.

Anna Lotti

