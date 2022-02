TURCHIA. Il mercato dell’auto è fermo

L’impennata dei prezzi in Turchia sta frenando le vendite di auto nazionali. Le vendite unitarie di auto nuove sono scese nel 2021 rispetto all’anno precedente, mentre la produzione è diminuita per il quarto anno di fila. I prezzi dei veicoli importati, che costituiscono la maggior parte del mercato, sono più che raddoppiati a causa della combinazione di una lira in caduta libera, insieme a una delle più alte tasse automobilistiche del mondo. Anche i veicoli di produzione nazionale sono diventati più costosi a causa dei prezzi più alti per le parti importate e le carenze di semiconduttori.

Secondo un rapporto pubblicato a gennaio dalla Turkish Automotive Manufacturers Association, riporta Nikkei, ha detto che le vendite di nuove auto, compresi camion e autobus, sono scese del 2,9% nel 2021 rispetto all’anno precedente a 772.722 veicoli, significativamente al di sotto della soglia di 1 milione di vendite che l’industria ha raggiunto nel 2015 e 2016. La produzione è diminuita dell’1,7% a 1,27 milioni di veicoli. La capacità produttiva annuale della Turchia è di 2 milioni di auto, evidenziando il basso utilizzo della capacità del settore.

La lira ha perso il 44% del suo valore contro il dollaro l’anno scorso, spinta verso il basso dalla politica di bassi tassi di interesse del governo. La lira più debole ha reso i veicoli importati, che rappresentano il 60% del mercato, e le parti per i veicoli fatti in casa, più costosi. L’ufficio statistico della Turchia dice che il prezzo medio al dettaglio dei veicoli a benzina è aumentato di 2,3 volte l’anno scorso, raggiungendo circa 436.000 lire, pari a 31.100 dollari, alla fine di dicembre.

Il modello base Egea, prodotto localmente da Fiat Chrysler Automobiles nell’ambito di una joint venture, è stato venduto a 260.000 lire a febbraio, cioè cinque anni di reddito, dopo le tasse, per le persone che guadagnano il salario minimo di 4.250 lire al mese. Le persone con il salario minimo costituiscono circa la metà della popolazione attiva della Turchia. Per pagare un’auto media a benzina ci vorrebbero circa 8,5 anni di reddito al salario minimo. Il governo ha introdotto prestiti a interessi bassissimi per i proprietari di auto per sostenere le vendite nel 2020. Tuttavia, secondo i dati della banca centrale, il tasso di interesse medio annuo sui prestiti auto ha raggiunto il 27,6% a partire dall’11 febbraio, molto più alto del tasso politico del 14%, dato che la politica monetaria del governo si è ritorta contro.

Secondo Ebs, solo 10 milioni degli 84 milioni di persone in Turchia possono permettersi nuove auto. Di quei guidatori benestanti, circa la metà compra un’auto ogni quattro o cinque anni: «I prezzi delle auto aumenteranno almeno del 35-40% quest’anno e le vendite potrebbero scendere del 20% al livello di 600.000 unità».

Le vendite sono iniziate male nel 2022, con un calo del 18% nel mese di gennaio a 29.000 veicoli.

Maddalena Ingrao