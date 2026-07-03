TURCHIA. i palazzi di cartone di Erdogan per il vertice NATO di Ankara

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ospiterà migliaia di partecipanti al Vertice NATO del 7 – 8 luglio , tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, i capi di Stato e di governo degli altri 30 Paesi membri della NATO, i vertici dell’UE e della NATO, invitati come il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e decine di ministri degli Esteri e della Difesa al seguito.

Le principali arterie stradali di Ankara saranno chiuse al traffico, soprattutto intorno al palazzo presidenziale, al complesso “Mezzaluna e Stella” del Ministero della Difesa, al principale centro congressi e all’ambasciata statunitense, tutti situati su un’area un tempo verdeggiante a ovest del centro città, riporta BneIntelliNews.

Un vicino aeroporto militare è stato trasformato in soli otto mesi in una monumentale struttura VIP completa di 12,5 chilometri di nuove strade di accesso e ponti e una pista abbastanza lunga per l’Air Force One.

Le strade principali di accesso e uscita dal centro città, e per l’aeroporto di Esenboğa, saranno riservate ai convogli della NATO “quando necessario”. La maggior parte dei dipendenti pubblici ha ricevuto un congedo retribuito per ridurre ulteriormente il traffico. Voli civili, servizi di autobus locali e raccolta rifiuti sono stati tutti riprogrammati. L’accesso alle strade intorno a 15 hotel sarà limitato e tutti i veicoli parcheggiati saranno rimossi.

Ankara sarà privata della sua consueta congestione. Gli appartamenti fatiscenti, non ancora sostituiti da grattacieli o centri commerciali, sono scomparsi dietro cartelloni pubblicitari multipiano (che pubblicizzano la NATO). Alcuni hanno ricevuto una nuova mano di vernice.

Oltre 50.000 agenti delle forze dell’ordine saranno in servizio. Le manifestazioni pubbliche sono state vietate per due settimane. I partiti di sinistra e le associazioni professionali protesteranno contro la NATO a loro rischio e pericolo. Le manifestazioni contro l’incarcerazione dei sindaci dell’opposizione e la sostituzione del leader dell’opposizione saranno sospese. Minatori non pagati, insegnanti disoccupati, pensionati indigenti e tutte le altre fazioni scontenti dovranno sospendere le loro continue battaglie con gas lacrimogeni e arresti fino a quando le forze occidentali non se ne saranno andate.

Questi provvedimenti non renderanno la NATO o Erdogan più graditi a una cittadinanza nazionalista in qualche modo indifferente al futuro della NATO, agli obiettivi di spesa per la difesa o all’Ucraina, ma al contempo ampiamente ostile agli Stati Uniti e disillusa dall’Europa. Potrebbero tuttavia contribuire a rafforzare la credibilità del presidente come leader potente, capace di intrattenere rapporti e negoziare con altri leader mondiali: un presidente che vuole continuare il suo mandato dopo il 2028, a prescindere da ciò che dice la Costituzione.

I posti di blocco e i controlli di sicurezza, nel frattempo, sottolineeranno l’onnipotenza dell’apparato di sicurezza e l’inutilità di contestare la visione conservatrice e neo-ottomana di Erdogan.

La Turchia è entrata nella NATO nel 1952 e ha stipulato un accordo di associazione con l’UE nel 1963. L’Occidente è il suo principale partner commerciale e finanziatore. Tuttavia, le relazioni sono costellate di intoppi, dalle controversie marittime con la Grecia alla questione del genocidio armeno. La Turchia vanta il secondo esercito più grande della NATO, un’industria della difesa in forte espansione e una crescente influenza nella sua regione. Si trova a cavallo di importanti rotte migratorie e commerciali e ha una delle popolazioni più giovani d’Europa.

Un tempo, i funzionari sostenevano che l’Occidente dovesse cooperare con la Turchia in linea con i suoi impegni storici. Ora Erdogan e il ministro degli Esteri Hakan Fidan dichiarano che l’UE e gli Stati Uniti non hanno altra scelta se non quella di trattare Ankara come un partner alla pari per la loro futura sicurezza e il loro benessere. “Non c’è nulla da guadagnare”, afferma il presidente, “escludendo la capacità di difesa della Turchia per il bene di ristretti interessi politici”.

In risposta, l’UE non ha né ripreso i negoziati di adesione (sospesi nel 2018) né aggiornato l’unione doganale con la Turchia del 1996. Il Parlamento europeo continua a criticare aspramente la Turchia per i prigionieri politici e la libertà di parola. Ma il dialogo politico si è intensificato. Pochi giorni prima del vertice UE, l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e i commissari per l’allargamento e l’adesioneIl ministro degli Affari Esteri e delle Migrazioni ha incontrato Erdogan e ha elogiato l’importanza della Turchia per l’Europa.

Nel 2022, Stoccolma ha accettato di cooperare contro l’estremismo nazionalista curdo prima che Ankara sbloccasse l’ingresso della Svezia nella NATO. Le difese missilistiche della NATO hanno contrastato i presunti attacchi missilistici iraniani contro la Turchia nel marzo di quest’anno. La NATO sta istituendo un quartier generale di un corpo multinazionale ad Adana, nel sud della Turchia, e un comando della componente marittima a Istanbul.

Maddalena Ingroia

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