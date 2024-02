TURCHIA. Forte espansione per l’industria bellica

La Turchia è sulla buona strada per diventare un esportatore globale di armi. La competitività dell’industria della difesa turca sta gradualmente migliorando.

L’industria della difesa turca si è sviluppata rapidamente nell’ultimo decennio e i suoi prodotti hanno dimostrato più volte la loro forza militare, riporta il think tank tedesco, Stiftung Wissenschaft und Politik – Swp.

La Turchia aspira al dominio nel campo degli armamenti e della politica di difesa. Vuole dipendere sempre meno da partner di paesi terzi per la produzione di sistemi logistici, tecnici, concettuali e militari.

Ankara si concentra sulla produzione interna piuttosto che sugli acquisti dall’estero. Progetti di armamenti come lo sviluppo dell’UAV TB2, dell’elicottero ATAK, del carro armato Altay, del drone da combattimento stealth ANKA-3 o del caccia stealth KAAN dimostrano che Ankara è mossa da tre principi guida: 1) la cooperazione con parchi tecnologici, startup e università; 2) indipendenza dai produttori esteri; 3) aumento costante delle capacità di esportazione dei propri sistemi d’arma.

In particolare, l’applicazione degli ultimi due principi comporta che maggiore è il tasso di produzione interna di armi, minori sono le restrizioni all’esportazione della Turchia. L’emergere o la consapevolezza della necessità di espandere la capacità produttiva turca può essere fatta risalire alla metà degli anni ’70.

A causa della cessazione, all’epoca, delle importazioni di armi da parte delle forze armate turche e dell’esclusione dai progetti di cooperazione a causa di diverse misure restrittive, Ankara ha deciso di espandere la propria industria militare.

Per garantire la sua sostenibilità, la Turchia ha riorganizzato la sua politica sugli armamenti all’ombra delle sanzioni internazionali. Questo cambiamento di strategia si è riflesso anche nelle riforme che hanno cambiato istituzionalmente le politiche di difesa e sicurezza della Turchia.

In particolare, l’adesione del Servizio di Sicurezza dello Stato alla presidenza nel 2018 e la liberazione dell’istituzione dagli obblighi di bilancio consentono al dipartimento di promuovere alcuni progetti di difesa. In altre parole, settori dell’economia turca si rivolgono sempre più al settore della difesa.

Mentre nel 2016 l’industria della difesa turca impiegava un totale di 35.502 persone, alla fine del 2022 impiegava un totale di 81.132 persone.

Il potenziale di esportazione è fondamentale per la redditività della produzione di armi turca. Dieci anni fa, l’industria della difesa del Paese ha esportato sistemi d’arma per un valore di 1,9 miliardi di dollari.

Oggi le esportazioni hanno raggiunto i 5,5 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record.

Il modello di business delle aziende turche della difesa come Baykar, TAI, Roketsan, STM e Aselsan si basa sulla vendita dei loro prodotti in paesi e regioni che dieci anni fa erano chiusi alla Turchia, in particolare il continente africano, l’Asia, inclusa Taiwan e ultimamente l’America latina.

Le aziende in questione hanno una presenza globale, un ampio portafoglio di prodotti nei settori civile e militare e hanno dimostrato l’efficacia dei loro sistemi d’arma in diverse zone di conflitto.

Infine, va notato che anche le attrezzature militari prodotte in Turchia sono competitive nel prezzo e sono sempre più richieste a livello internazionale. Grazie all’UAV TB2, la Turchia è diventata un attore importante nel campionato internazionale di esportazione di armi. Pertanto, Ankara ha acquisito grande importanza in varie zone di conflitto e mercati di esportazione.

Nel 2023, più di 185 paesi hanno acquistato attrezzature militari dalla Turchia. Ciò include un riorientamento geografico del partenariato strategico e una rivalutazione degli impegni dell’alleanza occidentale.

La cooperazione con i partner della NATO rimane una parte importante della politica di difesa e sicurezza della Turchia; sebbene il focus della politica sugli armamenti di Ankara si stia sempre più spostando sullo sviluppo e sulla produzione interna, esistono ancora progetti di sicurezza e difesa in gruppi di joint venture con i partner della NATO, come ad esempio il progetto NATO-Intel FS2.

Anna Lotti

