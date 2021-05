TURCHIA. Erdogan traballa sempre più nei sondaggi: perde con i sindaci di Istanbul e Ankara

Per quasi 20 anni, uno dei vantaggi competitivi più significativi del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan è stato che l’opposizione non è riuscita a presentare un’alternativa valida alla sua leadership. Erdoğan ha perso questo vantaggio poiché l’opposizione è ora in grado di presentare non una, ma due alternative serie per sfidarlo.

Da un po’ di tempo a questa parte, il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu è in testa nei sondaggi rispetto a Erdoğan per una potenziale elezione presidenziale. Di fronte a un’alternativa così forte per la prima volta nella sua carriera politica, il governo di Erdoğan sta scrutando ogni mossa di İmamoğlu. Alla guida del comune di una delle più grandi città del mondo, İmamoğlu è considerato uno dei potenziali rivali più potenti di Erdoğan.

İmamoğlu, che nelle elezioni locali del 2019 ha messo fine ai quasi due decenni di controllo del partito al potere di Erdoğan sulla città più grande del paese, sembra aver risposto alla lunga ricerca di una valida alternativa per la leadership politica. Nei sondaggi condotti nell’ultimo anno è risultato in vantaggio su Erdoğan. L’opposizione ha persino una seconda alternativa in Mansur Yavaş, il sindaco di Ankara che ha inferto un colpo simile a Erdoğan nelle elezioni locali del 2019, che è anche davanti a Erdoğan nei sondaggi presidenziali, riporta Turkish Minute.

Stando a un sondaggio recente dell’Eurasia Public Research Center, Akam, su chi vincerebbe in una corsa presidenziale tra Yavaş e Erdoğan, il 29,6% dei partecipanti ha detto Erdoğan, mentre il 44,1% ha detto Yavaş. In un simile confronto tra İmamoğlu ed Erdoğan, solo il 28,4% ha detto Erdoğan, mentre il 42,6% ha detto che si aspetta una vittoria di İmamoğlu. Secondo un’altra società di sondaggi, Aksoy Araştırma, Yavaş era il politico che avrebbe raccolto più voti contro Erdoğan in una potenziale elezione presidenziale, con il 47,5%, mentre İmamoğlu arrivava al 45,3%.

La performance di Yavaş e İmamoğlu nel governo locale dopo essere stati eletti sindaci è stato il fattore più cruciale nella loro ascesa come potenziali candidati alla presidenza. Il governo centrale ha preso diverse iniziative volte a bloccare i loro progetti comunali.

Anche gli sforzi di soccorso del Covid-19 di Yavaş e İmamoğlu sono stati spesso ostacolati dal governo. Il ministero ha vietato le campagne di donazione comunali volte a fornire aiuti a coloro che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia e ha avviato indagini sui due sindaci. Tuttavia, queste politiche non sembrano aver invertito la loro traiettoria verso l’alto nei sondaggi.

L’Alleanza della Nazione è un blocco di opposizione formato dal principale Partito Repubblicano del Popolo (Chp), dal Partito İYİ (Buono) e dal Partito della Felicità (Sp), a cui forse si uniranno il Partito della Democrazia e del Progresso (Deva) e il Partito del Futuro (Gp). Il presidente del Chp Kemal Kılıçdaroğlu e la leader dell’İYİ Meral Akşener hanno deciso di nominare un candidato comune per la presidenza. Tuttavia, l’identità del candidato rimane poco chiara. In risposta alle domande sui sindaci Yavaş e İmamoğlu, Kılıçdaroğlu dice che dovrebbero prima dimostrare il loro successo nel governo municipale e che potrebbero essere pensati come potenziali candidati in seguito.

Mentre Yavaş raccoglie più voti favorevoli di İmamoğlu, la posizione strategica dell’elettorato curdo come jolly favorisce İmamoğlu, più favorevole ai curdi, rispetto a Yavaş, che viene da un background nazionalista. I voti curdi hanno giocato un ruolo cruciale nella vittoria di İmamoğlu a Istanbul. Il Partito Democratico del Popolo (Hdp) del movimento politico curdo sostiene la Nation Alliance all’esterno e ha fatto spostare l’equilibrio a favore di İmamoğlu nel 2019. İmamoğlu ha anche migliori relazioni personali con i politici dell’Hdp, il che gli fa guadagnare punti tra gli elettori curdi.

Tommaso Dal Passo