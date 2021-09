TURCHIA. Erdogan si fa il suo Pentagono

La Turchia ha iniziato la costruzione di un enorme complesso a forma di stella e mezzaluna destinato a essere la nuova sede del ministero della Difesa. Il complesso pianificato, già soprannominato dai media locali come il “Pentagono turco”, ospiterà anche il Capo di Stato Maggiore delle forze armate e i quartieri generali del comando terrestre, aereo e navale. Circa 15.000 persone lavoreranno nel complesso che sarà di 13 milioni di metri quadrati con uno spazio interno di 890mila metri quadrati, la forma di mezzaluna e di stella saranno in linea con la bandiera della Turchia.

«Creeremo qui una struttura che incuterà paura ai nostri nemici con la sua posizione e darà fiducia ai nostri amici (…) Credo che le strutture monumentali come il complesso presidenziale e il progetto Crescent Star siano anche simboli della nostra nazione, che mostrano il potere mentre servono il loro scopo fondamentale», ha detto Erdogan.

Il presidente turco ha messo in mostra le realizzazioni militari per aumentare la sua popolarità in patria, nonostante l’inflazione in aumento, i massicci incendi, le inondazioni e il flusso di rifugiati dall’Afghanistan hanno avuto un impatto pesante sul suo indice di gradimento ad agosto. La posa della prima pietra il 31 agosto ha coinciso con il Giorno della Vittoria, che commemora la guerra d’indipendenza turca di quasi un secolo fa, riporta Nikkei.

Erdogan in diretta televisiva e si è assicurato la promessa di completare il complesso prima delle elezioni presidenziali e parlamentari del giugno 2023. L’agenzia di intelligence della Turchia, il Mit, confina con il complesso previsto fuori Ankara. L’ufficio del Capo di Stato Maggiore e i comandanti delle forze attualmente sono sparsi nel centro di Ankara. Da un emendamento del 2014 alla legge del Mit, la Turchia ha rafforzato le operazioni clandestine all’estero.

Inondazioni e incendi hanno ucciso circa 100 persone in tutta la nazione ad agosto. I video sui social media e sui media locali che mostrano grandi gruppi di rifugiati afgani che corrono attraverso il confine della Turchia hanno causato un tumulto pubblico e hanno acceso un nuovo dibattito sulla gestione dei rifugiati. La Turchia ospita già più di 4 milioni di rifugiati, per lo più siriani, il maggior numero al mondo secondo le Nazioni Unite.

L’ente statistico turco Metropoll ha fissato il tasso di approvazione di Erdogan al 38% in agosto, il più basso dal giugno 2015. La recente promozione di Erdogan dell’esercito turco ha incluso la sua presenza alla prima cerimonia di consegna di una nuova generazione di droni armati costruiti dalla società di difesa locale Baykar.

Il nuovo drone Akinci ha una capacità di carico utile di 1,5 tonnellate, dieci volte superiore al TB2, utilizzato attivamente in teatri militari come Siria, Azerbaijan e Libia. L’Akinci è al livello degli statunitensi MQ-9 Reaper. La Turchia ha firmato accordi di esportazione di droni con più di 10 paesi, ha detto Erdogan alla cerimonia di domenica scorsa.

Il 15 agosto, Erdogan ha partecipato alla cerimonia di varo della prima corvetta costruita in Turchia per la marina pakistana, insieme al suo omologo pakistano Arif Alvi. La Turchia fornirà quattro corvette al Pakistan fino al 2025, con due di esse che saranno prodotte congiuntamente in Pakistan, secondo un accordo che include trasferimenti di tecnologia; ha poi partecipato alla Fiera Internazionale dell’Industria della Difesa il 17 giugno a Istanbul, che ha attirato delegazioni straniere che includevano leader africani, ministri e generali, nonostante la pandemia di coronavirus.

Luigi Medici