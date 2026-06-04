TURCHIA. Erdogan: La nostra partnership con l’Africa sarà sempre paritaria 

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia continuerà a rafforzare le sue relazioni con i paesi africani sulla base di una partnership paritaria, del rispetto reciproco e di principi di reciproco vantaggio.

Parlando in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Niger, Abdourahamane Tchiani, al termine dei colloqui tenutisi giovedì presso il Complesso Presidenziale di Ankara, Erdogan ha ribadito l’impegno di Ankara ad approfondire la cooperazione in tutto il continente africano, riporta TRT. “Continuiamo a sviluppare le nostre relazioni con i paesi africani sulla base di una partnership paritaria, del rispetto reciproco e di principi di reciproco vantaggio”, ha dichiarato Erdogan.

Il leader turco ha inoltre espresso il suo sostegno alle nazioni africane che affrontano sfide alla sicurezza, in particolare nel Sahel, al confine con il deserto del Sahara. “Siamo al fianco dei nostri paesi amici e fratelli nella lotta contro i gruppi terroristici che seminano instabilità, soprattutto nella regione del Sahel”, ha affermato.

Tchiani si trovava nella capitale turca per colloqui con Erdogan sulle relazioni bilaterali e sulle questioni regionali. A seguito dei colloqui tra Erdogan e Tchiani, Turchia e Niger hanno firmato una serie di accordi di cooperazione. Tra gli accordi firmati, figura il protocollo di attuazione per il periodo 2026-2030 di un memorandum d’intesa sulla cooperazione nell’istruzione superiore tra i due Paesi.

Il protocollo è stato firmato dal Presidente del Consiglio per l’Istruzione Superiore, Erol Ozvar, e dal Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione e degli Affari dei Nigerini all’Estero, Bakary Yaou Sangare. Il Ministro del Commercio, Omer Bolat, e il Ministro del Commercio e dell’Industria, Abdoulaye Seydou, del Niger, hanno firmato una dichiarazione congiunta sull’istituzione di una Commissione Economica e Commerciale Congiunta.

Un protocollo sulla gestione congiunta e il trasferimento dell’Ospedale dell’Amicizia Niger-Turchia è stato firmato dal Ministro della Salute turco, Kemal Memisoglu, e dal Ministro della Sanità Pubblica e dell’Igiene, Colonnello Dr. Garba Hakimi, del Niger.

Un ulteriore memorandum d’intesa è stato firmato tra l’Accademia di Diplomazia del Ministero degli Affari Esteri turco e l’Istituto Nazionale di Studi Diplomatici e Strategici del Niger. L’accordo è stato firmato dal Ministro della Difesa turco Yasar Guler e dal Ministro degli Esteri nigerino Bakary Yaou Sangare.

Lucia Giannini

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