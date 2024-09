TURCHIA. Erdogan gioca la cara dell’Oriente. Mosca lo ferma 

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia non avrebbe smesso di approfondire i legami con l’Oriente, Brics e Sco compresi, anche se continuava a confrontarsi con l’Occidente.

La Turchia, membro della NATO, negli ultimi mesi ha espresso interesse nell’unirsi ai gruppi Brics e Sco, entrambi comprendenti Cina e Russia. Ciò ha suscitato timori negli Stati Uniti e in Europa che la Turchia possa allontanarsi dal suo orientamento geopolitico tradizionalmente occidentale, nonostante le ripetute smentite di Ankara, riporta Reuters.

Parlando a un evento ad Ankara, Erdogan ha affermato che i dibattiti su uno “spostamento dell’asse” erano infondati, ma che la Turchia doveva adattarsi ai nuovi “centri di potere” che si stavano formando nei settori dell’economia, della produzione e della tecnologia, pur mantenendosi aperta alle opportunità con ogni struttura e attore. “Questo è l’approccio che sta dietro la volontà del nostro Paese di ampliare la base del dialogo con tutti loro, dalla Shanghai Cooperation Organisation ai Brics e all’Asean”, ha affermato Erdogan.

“Certo, il nostro volto è rivolto all’Occidente, ma questo non significa certamente che volteremo le spalle all’Oriente, che ignoreremo l’Oriente o che non miglioreremo i nostri legami con l’Oriente”, ha aggiunto.

Erdogan aveva affermato in un discorso di quattro anni fa: “La Turchia ha il potere politico, economico e militare per fare a pezzi le mappe e i documenti immorali che le vengono imposti”, riporta BneIntelliNews.

Il vertice Brics a Kazan, in Russia, che si terrà a ottobre, è pronto a valutare la domanda di adesione della Turchia, così come dell’Azerbaijan A giugno, il ministro delle Finanze turco Mehmet Simsek, durante un discorso alla Chatham House di Londra, ha descritto i Brics come “una piattaforma di dialogo” rispetto a un blocco economico formale come l’Ue: “L’UE rimane il nostro partner principale in termini di investimenti commerciali, flussi turistici … quindi vi restiamo concentrati, ma ciò non significa che non prendiamo in considerazione alternative se presentano valore”.

La mossa della Turchia per l’adesione ai Brics ha incontrato un ostacolo sulla strada quando l’economista russo Sergey Glazyev ha espresso opposizione all’adesione, sostenendo che la posizione di Erdogan secondo cui la Russia dovrebbe restituire la Crimea all’Ucraina è “inaccettabile”. La scorsa settimana, Erdogan ha affermato in un messaggio video al quarto Crimea Platform Leaders Summit tenutosi l’11 settembre che “il ritorno della Crimea all’Ucraina è un requisito del diritto internazionale”. Mosca quindi non è ben disposta nei confronti del presidente turco.

Luigi Medici

