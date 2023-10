TURCHIA e BRASILE. Vittime del divieto di export di diesel russo

Il governo russo è pronto a revocare parzialmente il divieto di esportazione di gasolio nei prossimi giorni a causa dei rischi per la raffinazione del petrolio associati allo straripamento degli impianti di stoccaggio di Transneft, scrive Kommersant.

E subito i prezzi della benzina e del gasolio estivo sono tornati a crescere nella Borsa della Federazione Russa. Il costo della benzina AI-92 e AI-95 e del gasolio estivo sulla Borsa Mercantile Internazionale di San Pietroburgo (SPIMEX) ha ripreso a crescere mercoledì dopo tre sessioni consecutive di calo, incluso il gasolio immediatamente in aumento di quasi il 6%, i dati mostrano.

l vice primo ministro russo Alexander Valentinovich Novak ha spiegato alla stampa che a seguito dei risultati dell’incontro di mercoledì con i lavoratori del settore petrolifero, è stato affermato che la situazione sul mercato russo dei combustibili si sta stabilizzando. Novak ha incaricato di garantire una riduzione dei prezzi del carburante nei piccoli grossisti, ha ordinato il monitoraggio dei ricarichi sulla vendita del gasolio ai produttori agricoli, oltre a garantire la riduzione dei prezzi da parte degli intermediari. Inoltre, ha incaricato le aziende di creare al più presto le condizioni per ridurre il costo del carburante nei piccoli negozi all’ingrosso.

A causa dei prezzi gonfiati del carburante, la FAS ha già aperto diversi casi contro stazioni di servizio indipendenti e depositi di petrolio. E il Ministero dell’Energia e il Ministero delle Finanze, a loro volta, hanno preparato una serie di misure per stabilizzare il mercato russo dei combustibili: verranno introdotte barriere per i singoli esportatori e doveri.

A intervenire sul caro gasolio anche il presidente della Repubblica Federale, Vladimir Putin che ha incaricato di considerare la questione dell’introduzione della regolamentazione del prezzo del gasolio per la stagione di riscaldamento.

Ma il divieto di export temporaneo di Mosca di esportare diesel e benzina per alleviare l’aumento dei prezzi interni del carburante secondo la testata spglobal.com è destinata a colpire i flussi verso Turchia e Brasile. La Russia ha esportato quasi 1 milione di barili al giorno di diesel, rispetto ai flussi di benzina di circa 150.000 barili al giorno ed è il secondo maggiore esportatore mondiale di gasolio dopo gli Stati Uniti, se l’export si ferma l’impatto sui mercati già ristretti dei distillati medi si farà sentire.

Dopo la guerra in Ucraina, le esportazioni russe di diesel hanno trovato sempre più nuovi mercati al di fuori del tradizionale centro di domanda europeo, dove Francia, Regno Unito e Germania erano i principali acquirenti. Dall’inizio della la guerra, anche gli importatori africani di carburante hanno aumentato gli acquisti di carburante russo a prezzi scontati.

Turchia e Brasile sono attualmente i maggiori acquirenti di diesel russo. Insieme, hanno assorbito il 55% delle esportazioni russe di diesel ad agosto, come mostrano i dati di S&P Global Commodities at Sea. Ma l’aumento dei flussi verso l’Arabia Saudita e la Turchia in particolare ha consentito a questi paesi di reindirizzare crescenti flussi di diesel interno verso l’Europa. Di conseguenza, si ritiene che il divieto si ripercuota sui prezzi del diesel europeo.

Le importazioni turche di diesel russo sono aumentate dalla fine del 2022, raggiungendo una media di 280.000 barili al giorno quest’anno rispetto ai 65.000 barili al giorno della prima metà del 2022, dopo che i divieti dell’UE e del Regno Unito sui prodotti petroliferi di origine russa hanno reindirizzato i carichi russi, hanno mostrato i dati CAS. Di conseguenza, all’inizio dell’anno la Turchia è diventata il maggiore acquirente di diesel russo. Con il greggio e i prodotti russi che affluiscono in Turchia, il Paese è diventato anche il terzo fornitore di diesel e gasolio per l’Europa, dietro l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, come mostrano i dati CAS.

Il Brasile, negli ultimi mesi è diventato il secondo mercato più grande per le esportazioni di diesel di Mosca. Da marzo, i prodotti russi hanno rappresentato circa il 78% delle importazioni di diesel in Brasile, come mostrano i dati CAS. Con i flussi russi verso il Brasile destinati a prosciugarsi, gli analisti di S&P Global stimano che il divieto di esportazione russo aprirà le porte a maggiori esportazioni e prezzi della costa del Golfo degli Stati Uniti, poiché rimane il fornitore più affidabile per il Sud America.

Antonio Albanese