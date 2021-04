TURCHIA. Così Erdogan spreca il vantaggio geografico turco nella crisi del Mar Nero

L’attuale crisi nella regione del Mar Nero, tra Russia e Ucraina, per la Turchia è molto più grande di uno scontro tra due vicini, perché uno di loro è la Russia con la quale i turchi hanno avuto rapporti conflittuali e periodi di stretta cooperazione.

La Russia e la Turchia sono state su fronti opposti in Siria, Libia e ora in Ucraina. La Turchia ha reso chiaro il suo disappunto per le azioni aggressive della Russia, essendosi anche precedentemente opposta all’annessione della Crimea da parte del presidente Vladimir Putin.

Eppure i turchi e i russi hanno gestito insieme delle situazioni: hanno, infatti, collaborato in Siria, come quando Mosca ha dato ad Ankara il permesso di invadere parti del territorio controllato dai curdi; hanno condiviso la tecnologia militare, come quando la Russia ha venduto alla Turchia il sofisticato sistema di difesa aerea S-400; e entrambi i paesi condividono l’opinione che un ordine gestito dagli americani nella regione non è nel loro migliore interesse. Eppure in tutti i casi, i russi sono riusciti a promuovere i loro obiettivi; i turchi no, riporta Asia Times.

La Russia è stata abile nel generare discordia tra la Turchia e il suo alleato Nato, gli Stati Uniti. L’acquisto dell’S-400 è stato uno di questi casi, che ha portato all’espulsione della Turchia sia dall’acquisizione che dalla produzione congiunta dell’F-35. Gli S-400 non stanno favorendo buoni rapporti tra la Turchia e l’Amministrazione Biden è partito così male. La visione geopolitica della Turchia è aggravata dal temperamento del suo presidente, un leader irrequieto.

Quasi dal momento in cui è entrato in carica, Erdogan si è sentito il leader turco che cambia il corso della politica globale. Come tale, l’attivismo in politica estera ha caratterizzato gran parte del suo mandato, usato per nascondere i fallimenti in casa propria.

I successi in Libia e nel Nagorno-Karabakh, dove i droni di fabbricazione turca sono stati decisivi nel ribaltare la situazione a favore degli alleati della Turchia, hanno dato a Erdogan maggiore fiducia e motivo di vanto. E probabilmente per questo motivo, ha nuovamente sollevato la questione di un canale parallelo al Bosforo, nella speranza di poter spostare gran parte della navigazione da quest’ultimo.

Questo nonostante il fatto che la navigazione attraverso gli stretti turchi (compresi i Dardanelli) è regolata dalla Convenzione di Montreux del 1936, un accordo che nessun paese – soprattutto la Russia, così come gli Stati Uniti – ha alcun interesse a modificare, anche se le sue restrizioni a volte sono scomode. I piani del canale mostrano l’arroganza di Erdogan, che la Turchia è in qualche modo una potenza con capacità illimitate, in grado di navigare tra e sopra le esigenze e gli interessi russi e americani.

Ci sono limiti alla libertà d’azione della Turchia tra l’Ucraina e la Russia, perché Putin ha capito come neutralizzare la Turchia. Erdogan ha offerto all’Ucraina dei droni di fabbricazione turca; Putin allora ha cancellato mezzo milione di viaggi di turisti russi in Turchia, per motivi sanitari.

Nel 2015, i turchi hanno abbattuto un aereo russo sopra la Siria e dopo aver propagandato l’abbattimento, la Turchia è stata costretta a fare marcia indietro e scusarsi con Mosca.

Erdogan con il suo stile e le sue esplosioni imprevedibili, si è alienato quasi tutti i vicini della Turchia e oltre, tranne il Qatar e l’Azerbaigian. I suoi sforzi per riparare i legami con la Grecia, l’Egitto, Israele e gli europei in generale hanno prodotto risultati contrastanti. In breve, Erdogan non è visto come un mediatore plausibile. Al contrario, il presidente russo è un professionista che ha giocato più volte con il leader turco.

La vendita degli S-400 è stata una mossa brillante: Putin ha architettato un pesante litigio tra gli Stati Uniti e la Turchia che Ankara non poteva vincere. Può fare delicatamente pressione sulla Turchia in una serie di aree: dal fronte Armenia-Azerbaigian, all’obiezione silenziosa sul canale di Istanbul, all’inversione di rotta sui curdi in Siria; tutte mosse inquietanti per la Turchia.

E così, qualunque cosa accada tra Ucraina e Russia, l’impronta della Turchia sarà impercettibile ed Erdogan con tutta probabilità sarà relegato ad essere uno spettatore degli eventi sulla riva nord del Mar Nero.

Graziella Giangiulio