TURCHIA. Ankara vuole introdurre obbligazioni legate all’inflazione per i privati

La Turchia introdurrà presto obbligazioni legate all’inflazione per gli investitori individuali, ha detto il ministro del Tesoro e delle Finanze Nureddin Nebati. «Il governo ha completato il lavoro sui nuovi prodotti», ha detto Nebati ad Hürriyet.

L’inflazione in Turchia è salita fino a un massimo di due decadi del 61,1%, erodendo gli standard di vita e i risparmi, e sollevando preoccupazioni per la stabilità finanziaria in un paese che ha subito due crisi valutarie dal 2018. La lira turca ha perso il 44% del suo valore contro il dollaro l’anno scorso, dopo che la banca centrale ha tagliato i tassi di interesse di fronte all’accelerazione dell’aumento dei prezzi.

Nebati ha notato che le interruzioni delle catene di approvvigionamento causate dalla pandemia, in aggiunta all’aumento dei prezzi globali di energia, cibo e altre materie prime a causa della guerra Russia-Ucraina, hanno aumentato la pressione inflazionistica in tutto il mondo. Affermando che su scala globale sono stati osservati livelli record storici nelle cifre dell’inflazione produttore-consumatore: «Per esempio, l’inflazione negli Stati Uniti è al livello più alto degli ultimi 41 anni. La Germania e la Francia stanno vivendo l’inflazione più alta degli ultimi 40 anni. Per questo motivo, l’inflazione è in cima alla lista delle cose da affrontare su scala globale», ha detto Nebati.

«Abbiamo finito il nostro lavoro sulla progettazione e lo sviluppo di obbligazioni protette dall’inflazione per gli investitori individuali», ha aggiunto Nebati. «Dopo aver completato altri processi operativi relativi all’emissione delle note, decideremo la tempistica dell’emissione nel quadro delle condizioni di mercato e delle nostre strategie di prestito del Tesoro e la condivideremo con il pubblico».

Nebati ha detto che il governo si aspettava che l’aumento dei prezzi rallentasse e che l’alta inflazione non si radicasse nell’economia. Alcuni analisti hanno avvertito di un ritorno alla cosiddetta “inerzia dell’inflazione” osservata negli anni ’90, durante la quale gli alti aumenti dei prezzi incoraggiavano ulteriori aumenti e un cambiamento culturale nel comportamento dei prezzi.

«Ci aspettiamo una diminuzione significativa dell’inflazione nel prossimo periodo con la normalizzazione dei prezzi delle materie prime, la stabilità del tasso di cambio e i passi aggiuntivi che faremo», ha detto.

«Ora abbiamo assicurato la stabilità dei mercati finanziari e abbiamo messo sotto controllo la volatilità del tasso di cambio (…) Ci aspettiamo che l’inflazione mensile si normalizzi nel breve termine. D’altra parte, le alte realizzazioni dell’inflazione nel dicembre 2021 e nel primo trimestre del 2022 potrebbero far sì che l’inflazione rimanga alta per un certo periodo di tempo», ha detto il Ministro turco.

Lucia Giannini