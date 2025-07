TURCHIA. Ankara vende il KAAN all’Indonesia

La Turchia ha stipulato un accordo per l’esportazione di armi con l’Indonesia, firmando contratti per 48 aerei da combattimento KAAN e due fregate classe İstif, a dimostrazione della crescente presenza di Ankara nel settore della difesa nel Sud-est asiatico.

Il 26 luglio 2025, Turchia e Indonesia hanno firmato ufficialmente il contratto commerciale che definisce gli allegati tecnici e i dettagli di attuazione dell’accordo di appalto tra governi (G2G) per 48 aerei da combattimento KAAN di quinta generazione. L’accordo quadro G2G originale era stato firmato l’11 giugno 2025, riporta Defense News.

L’accordo prevede una cooperazione completa in ambito ingegneristico, produttivo e di trasferimento tecnologico. Un elemento chiave è la creazione di un’infrastruttura aerospaziale locale in Indonesia, che rifletterà tangibile la profondità strategica della partnership.

Le consegne dei 48 aerei saranno effettuate nell’arco di 10 anni secondo un programma graduale. Il contratto prevede anche una collaborazione industriale a lungo termine, supporto ingegneristico e sviluppo tecnologico congiunto, con partner indonesiani tra cui PT Republik Aero Dirgantara e PT Dirgantara Indonesia.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato Haluk Görgün, Presidente dell’Agenzia per l’Industria della Difesa Turca; Şefri Şemsuddin, Ministro della Difesa indonesiano; Mehmet Demiroğlu, CEO di Turkish Aerospace; Ömer Cihat Vardan, Presidente di Turkish Aerospace; e il Maresciallo dell’Aria Yusuf Zuhari, Capo dell’Agenzia per le Strutture della Difesa indonesiana.

Il KAAN ha effettuato il suo volo inaugurale il 21 febbraio 2024 e si prevede che entrerà in produzione in serie entro il 2028, con le prime consegne all’Aeronautica Militare turca previste per il 2029.

Separatamente, durante IDEF 2025, i responsabili della difesa di entrambi i paesi hanno finalizzato un accordo per la fornitura di due fregate di classe MİLGEM, tipo İstif. Questo contratto segna la prima esportazione di una nave da guerra di classe MİLGEM in Indonesia.

La prima fregata di classe İstif, la TCG İstanbul, è stata commissionata alla Marina Militare turca nel gennaio 2024, con la produzione in serie di ulteriori navi in corso e le consegne previste fino alla fine degli anni ’20.

Questo accordo per la fornitura di fregate rappresenta il terzo importante progetto di cooperazione navale tra i due paesi. Il primo è la costruzione in corso di due imbarcazioni d’attacco rapido (FAC) da 70 metri equipaggiate con missili da parte del consorzio turco TAIS presso il cantiere navale di Sefine. Il primo taglio della lamiera è stato effettuato nell’ottobre 2024 e le navi saranno dotate del sistema di gestione del combattimento di Havelsan.

Il secondo è l’integrazione di armi e sistemi di combattimento turchi a bordo delle future fregate indonesiane di classe Merah Putih. Queste navi, basate sul progetto Babcock Arrowhead 140, sono equipaggiate con i sistemi radar e sonar di Aselsan, il sistema di gestione del combattimento ADVENT di Havelsan e i missili antinave Atmaca di Roketsan.

Luigi Medici

