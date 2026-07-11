TURCHIA. Ankara respinge la risoluzione UE sull’Operazione a Cipro

Il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz ha respinto la risoluzione del Parlamento europeo sull’operazione di pace turca del 1974 a Cipro, affermando che Ankara non la riconosce e la considera “nulla e priva di validità”.

Parlando in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro della Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC), Unal Ustel, all’aeroporto di Ercan a Lefkosa, Yilmaz ha dichiarato che la risoluzione mina la credibilità del Parlamento europeo: ”Non riconosciamo in alcun modo questa decisione. È nulla e priva di validità”, ha affermato, riporta Trt World.

Yilmaz ha sostenuto che il Parlamento europeo è diventato “uno strumento di propaganda per l’amministrazione greco-cipriota” e ha liquidato la risoluzione come infondata, affermando che non ha alcuna rilevanza né per la Turchia né per la TRNC.

Ha affermato che l’operazione di pace di Cipro del 1974 ha portato pace e stabilità durature sull’isola per oltre cinquant’anni, a beneficio sia dei turco-ciprioti che dei greco-ciprioti. Esortando il Parlamento europeo a “guardare alla storia” invece di indulgere in “retorica populista”, ha affermato che la Turchia ha agito come Stato garante in conformità con il diritto internazionale.

“Coloro che si abbandonano a tali polemiche al Parlamento europeo dovrebbero prima guardare al genocidio in corso a Gaza”, ha dichiarato Yilmaz, aggiungendo che senza l’operazione del 1974, i turco-ciprioti avrebbero potuto subire una sorte simile a quella dei palestinesi di Gaza.

Anche il portavoce del partito AK, Omer Celik, ha condannato la risoluzione, definendola “una vile calunnia” contro le Forze Armate turche: ”La cosiddetta risoluzione adottata dal Parlamento europeo è una vile calunnia contro le eroiche Forze Armate turche. Condanniamo questa cosiddetta risoluzione”, ha affermato Celik in una dichiarazione sulla piattaforma social turca NSosyal.

Definendo la risoluzione infondata, Celik ha affermato che le Forze Armate turche vantano una lunga e onorevole storia e ha esortato a sostenere la Repubblica Turca di Cipro del Nord “in nome dell’onestà storica”.

In un post su X, anche il responsabile della comunicazione Burhanettin Duran ha criticato la decisione del Parlamento europeo, definendola “inaccettabile” e accusandolo di formulare “accuse infondate” contro le Forze Armate turche.

L’isola di Cipro è rimasta divisa per decenni tra greco-ciprioti e turco-ciprioti, nonostante i ripetuti sforzi guidati dalle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione globale. Le violenze intercomunitarie iniziate nei primi anni ’60 hanno costretto molti turco-ciprioti a vivere in enclavi per la propria sicurezza.

Nel 1974, un colpo di stato greco-cipriota che voleva l’unione con la Grecia spinse la Turchia, in qualità di potenza garante ai sensi del Trattato di Garanzia del 1960, ad avviare l’Operazione di Pace di Cipro. La Turchia afferma che l’intervento aveva lo scopo di proteggere i turco-ciprioti da persecuzioni e violenze. La Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC) fu istituita nel 1983.

Gli sforzi per riunificare l’isola si sono ripetutamente arenati, incluso il fallimento dei colloqui sponsorizzati dalle Nazioni Unite in Svizzera nel 2017, che coinvolgevano gli stati garanti Turchia, Grecia e Regno Unito.

L’amministrazione greco-cipriota è entrata a far parte dell’Unione Europea nel 2004, lo stesso anno in cui i greco-ciprioti hanno respinto con un referendum un piano di riunificazione sostenuto dalle Nazioni Unite.

Luigi Medici

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