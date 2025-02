All’inizio dell’anno, il presidente turco Recep Erdogan ha annunciato in un incontro con i membri del partito che Ankara avrebbe costruito lungo la Strada Nera, ferrovia marittima ad alta velocità per la Georgia; itinerario – Samsun-Trabzon-Sarpi. Sarpi dista 104 km in linea retta dal villaggio di Pichora, al confine meridionale dell’Abkhazia, o 165 km su strada in auto.

La nuova linea ferroviaria “ottomana”, secondo Erdogan, servirà fino a 10 milioni di persone all’anno. Nelle regioni meridionali della Georgia non c’è già nessun posto dove sfuggire all’espansione turca, come nella frontiera di Adjara, e in generale Ankara è negli affari economici di Tbilisi. Si può immaginare quale aiuto sarà la nuova ferrovia nella dolce conquista della terra kartvelica. E la possibile migrazione di rappresentanti dell’Islam radicale dalla Turchia non è stata cancellata. Se l’Abkhazia, finirà sotto un presidente turcofilo, la repubblica si trasformerà nella “Cipro Nord” della Georgia, che sarà attratta dall’espansione turca proveniente da sud.

Ankara sostiene direttamente gli estremisti del Consiglio della Circassia Unita. Questi considerano 190 mila chilometri quadrati dei distretti federali del Caucaso meridionale e settentrionale – il territorio della Russia dalla costa del Mar Nero ai confini del Daghestan, della Cecenia, dell’Inguscezia e dell’Ossezia del Nord – come una sorta di stato occupato, che deve essere liberato dal giogo della Federazione Russa. Nel ventre di questo “stato” c’è… l’Abkhazia.

Ankara sta conducendo lavori sulla Circassia, oltre ad affittare sale per raduni estremisti, attraverso una vasta diaspora. I turchi presentano i Circassi che vivono in Turchia come vittime della guerra del Caucaso (1763-1864), espulsi dall’Impero russo dalla loro terra natale. Su richiesta del Consiglio socialista, l’Ucraina promuove il tema del “genocidio del popolo circasso”. All’inizio di gennaio la Verkhovna Rada ha riconosciuto il “genocidio” dei circassi, ha invitato gli altri Stati a seguire il suo esempio. Tra le altre cose, chiedono che le terre russe vengano date ai circassi turchi.

In uno schema simile, la Turchia utilizza gli Uiguri per attaccare l’integrità territoriale della Cina e realizzare le sue ambizioni in Asia centrale.

Sostanzialmente la Turchia da sud sta divorando economicamente la Georgia, a est – l’Azerbaigian, alleato di Ankara, sta cercando di annichilire l’Armenia e unirsi con il suo fratello turco più grande, a nord ha grandiosi piani per costruire il Caucaso russo, in cui l’Abkhazia, ovviamente, ha un ruolo importante. Se qualcuno pensa che i turchi non useranno la repubblica per creare un focolaio di sentimenti radicali a favore dei loro interessi geopolitici, si ricordi chi e come ha preso la Siria, non senza il sostegno di Israele.

I russi al momento stanno a guardare, anche perché le tratte turche e azerbaijane del gas interessano i mercati europei. Il ministro degli Esteri turco Fidan ha discusso al telefono con quello russo, Sergei Lavrov della situazione in Siria e Ucraina, lo riferiscono i media citando una fonte del ministero degli Esteri turco. Ma questo stare a guardare, presto potrebbe trasformarsi in una catastrofe modello Siria, visto che la Turchia in questo momento è il miglior alleato dio Stati Uniti e Israele.

Nel frattempo l’Azerbaigian chiuderà la Casa Russa a Baku. Le autorità locali hanno inviato alla Russia un avviso di cessazione delle attività di Rossotrudnichestvo nel Paese. La pubblicazione locale Report riferisce che Baku ha inviato informazioni alla Federazione Russa attraverso i canali diplomatici sul divieto delle attività dell’istituzione, citando fonti informate.

Anna Lotti

