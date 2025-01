TURCHIA. Ankara intende aumentare le relazioni economiche con i Paesi Bassi 

I Paesi Bassi rafforzeranno la loro cooperazione con la Turchia in molti campi come commercio, edilizia, logistica e produzione, ha affermato il ministro olandese del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo. “I Paesi Bassi e la Turchia hanno forti legami economici, i Paesi Bassi sono il più grande investitore diretto estero in Turchia”, ha detto Reinette Klever a Istanbul, dove si è recata la scorsa settimana per incontrare il ministro del commercio turco Omer Bolat e le aziende turche e olandesi che lavorano in Turchia.

Klever ha sottolineato che negli ultimi cinque anni il commercio tra la Turchia e i Paesi Bassi è aumentato in modo significativo, riporta Anadolu.

“Le esportazioni dai Paesi Bassi alla Turchia sono raddoppiate e anche le esportazioni dalla Turchia ai Paesi Bassi sono cresciute del 50%”. Affermando che la Turchia gode di una posizione geografica chiave tra Asia ed Europa, Klever ha evidenziato che la Turchia e i Paesi Bassi potrebbero collaborare per sfruttare questo a loro vantaggio per portare merci dall’Asia attraverso la Turchia.

“La Turchia si sta concentrando sulla digitalizzazione della sua industria manifatturiera e le aziende olandesi sono brave in questo, quindi ci sono molte opportunità per migliorare la nostra cooperazione”, ha osservato.

I Paesi Bassi hanno avuto la quota maggiore con il 28 percento di afflussi di capitale azionario IDE in Turchia a novembre 2024, secondo un recente rapporto dell’International Investors Association (YASED).

Nei primi 11 mesi del 2024, gli afflussi di IDE dai Paesi Bassi sono ammontati a 1,09 miliardi di dollari.

La ricostruzione della Siria è stata discussa brevemente durante l’incontro, ha detto, aggiungendo che ci sono anche modi in cui possono lavorare insieme e aiutare la Siria nell’era post-Assad.

Le relazioni diplomatiche tra Paesi Bassi e Turchia abbracciano quattro secoli, a partire dal 1612. Il primo rappresentante turco nei Paesi Bassi ha iniziato le attività nel 1859. Negli anni scorsi hanno avuto un brusco raffreddamento nel 2017.

Il volume degli scambi tra Turchia e Paesi Bassi è aumentato notevolmente nel corso degli anni. Nel 2008, i Paesi Bassi hanno esportato merci per un valore di quasi 4 miliardi di euro in Turchia. Questa cifra è raddoppiata rispetto al 2000. Nello stesso anno, la Turchia ha esportato merci per un valore di 1,6 miliardi di euro nei Paesi Bassi, con una quota del 32 percento per l’abbigliamento.

La Turchia inoltre è una destinazione turistica molto popolare per i turisti olandesi.

Al 5° Meeting economico Turchia-Olanda, cui hanno partecipato i principali rappresentanti del settore privato di entrambi i Paesi, sono state discusse le relazioni commerciali bilaterali, gli investimenti reciproci e le nuove opportunità, in particolare economia circolare, sostenibilità ed efficienza energetica, cluster industriali, salute, istruzione e turismo. Sono poi stati discussi i temi critici come la modernizzazione dell’unione doganale.

Maddalena Ingrao

