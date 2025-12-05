TURCHIA. Ankara chiede protezione per le forniture di gas russo

Il ministro dell’Energia turco ha lanciato un appello affinché l’approvvigionamento di petrolio e gas nel Mar Nero venga protetto dopo che tre petroliere russe sono state prese di mira al largo delle coste turche.

Alparslan Bayraktar ha affermato che la Turchia è preoccupata non solo per la minaccia al trasporto marittimo, ma anche per due gasdotti sottomarini, Blue Stream e Turk Stream, che trasportano gas naturale dalla Russia alla Turchia, riporta AP.

Riferendosi al sabotaggio del gasdotto Nord Stream tra Russia e Germania del 2022, Bayraktar ha sottolineato la dipendenza della Turchia dal gas importato: ”Chiediamo a tutte le parti in causa di tenere le infrastrutture energetiche fuori da questa guerra perché fanno parte della vita quotidiana delle persone”, ha dichiarato mercoledì durante una conferenza stampa. “Dobbiamo mantenere ininterrotti i flussi energetici nel Mar Nero e negli stretti (del Bosforo e dei Dardanelli, ndr)”.

L’Ucraina ha dichiarato che i suoi droni navali hanno colpito due petroliere il 28 novembre. La terza nave è stata colpita martedì mentre si dirigeva verso il porto turco di Sinop. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha condannato i precedenti attacchi, definendoli una minaccia per “la sicurezza della navigazione, la vita e l’ambiente, soprattutto nella nostra zona esclusiva”.

Il petrolio e il gas russi forniscono quasi la metà del fabbisogno energetico totale della Turchia. Il paese membro della NATO è stato sottoposto a pressioni da Washington affinché riduca la sua dipendenza dagli idrocarburi russi.

Quando Erdogan ha visitato Donald Trump a settembre, il presidente degli Stati Uniti lo ha esortato ad allentare i legami con Mosca, anche nel settore energetico. Durante lo stesso viaggio, le aziende turche hanno firmato un accordo multimiliardario con aziende statunitensi per l’acquisto di gas naturale liquefatto.

Difendendo l’acquisto di petrolio e gas russi da parte della Turchia, Bayraktar ha affermato che la Russia si è dimostrata “un fornitore molto affidabile per il mercato turco” da quando le famiglie turche hanno iniziato a passare al gas negli anni ’80.

Ha affermato, tuttavia, che “non è un segreto che abbiamo bisogno di un portafoglio di approvvigionamento equilibrato. Non vogliamo dipendere da un solo paese fornitore o da pochi paesi”. La Turchia stava “cercando di diversificare i nostri paesi fornitori e di ottenere gas competitivo”, ha aggiunto Bayraktar.

La compagnia petrolifera e del gas statale turca, BOTAS, ha recentemente finalizzato un contratto con la russa Gazprom per la fornitura di gas, ha affermato il ministro. La Turchia è impegnata con la Russia anche nell’energia nucleare. Rosatom, una società statale russa, sta costruendo una centrale nucleare sulla costa mediterranea della Turchia.

Si prevede che i quattro reattori della centrale di Akkuyu genereranno circa il 10% dell’elettricità turca quando entrerà in funzione. Tuttavia, il progetto è stato afflitto da ritardi aggravati dalle sanzioni imposte alle entità russe in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. La prima elettricità da Akkuyu sarà prodotta l’anno prossimo, ha affermato Bayraktar.

Gli amministratori del progetto si erano rivolti alla Cina per fornire componenti che le aziende occidentali non erano disposte a offrire a causa delle sanzioni, ma il progetto soffre ancora di problemi di finanziamento, tra cui 2 miliardi di dollari “bloccati a lungo presso JP Morgan” quando l’Occidente ha congelato i beni russi, ha affermato Bayraktar. “Dobbiamo svolgere un ruolo di moderatore per aiutare a sbloccare questi fondi, perché saranno utilizzati nel progetto”, ha aggiunto.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/