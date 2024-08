TURCHIA. Ankara al centro dello scambio delle spie 

I servizi segreti turchi hanno gestito lo scambio di prigionieri del 1° agosto. Il grande scambio di prigionieri, infatti, tra Russia, Stati Uniti e alleati è stato condotto sulla pista dell’aeroporto di Ankara sotto il coordinamento della Millî İstihbarat Teşkilatı, MIT, i sverzi segreti turchi.”La nostra organizzazione ha svolto un importante ruolo di mediazione in questa operazione di scambio, che è la più completa del periodo recente”, ha affermato l’agenzia di intelligence in una dichiarazione.

In ulteriori commenti, il MIT ha affermato di aver “condotto la più estesa operazione di scambio di prigionieri degli ultimi tempi”, scambiando 26 persone diverse detenute in sette paesi diversi: Stati Uniti, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Russia e Bielorussia, riporta BneIntellinews.

“Lo scambio di prigionieri ha compreso lo scambio di personaggi significativi che sono stati ricercati da tutte le parti per un lungo periodo”, ha affermato il MIT, citandone cinque, tra cui il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l’ex marine statunitense Paul Whelan, entrambi incarcerati in Russia.

Stando a Deutsche Welle, Vadim Krasikov, identificato dai funzionari tedeschi come un colonnello del servizio di intelligence russo, FSB, che stava scontando una condanna all’ergastolo in Germania per l’omicidio del 2019 di un oppositore del Cremlino in un parco di Berlino, era tra coloro che sono volati ad Ankara per lo scambio. Il coinvolgimento della Turchia in un possibile scambio è stato segnalato la scorsa settimana quando Ibrahim Kalin, il capo del MIT, avrebbe incontrato la sua controparte russa ad Ankara.

Sette aerei hanno trasportato i 26 individui in Turchia, ha anche affermato il MIT. Due sono partiti dagli Stati Uniti e uno ciascuno da Russia, Germania, Polonia, Slovenia e Norvegia nell’operazione.

Il processo ha visto i prigionieri scendere da ogni aereo e poi spostati dal MIT in luoghi sicuri. Sono stati quindi sottoposti a controlli sanitari come parte di una checklist stilata per garantire che ogni parte dell’accordo di scambio soddisfacesse i requisiti di ratifica. Successivamente, sono stati rimessi sugli aerei per dirigersi alle rispettive destinazioni.

“Dieci prigionieri, tra cui due minorenni, sono stati trasferiti in Russia, tredici prigionieri in Germania e tre prigionieri negli Stati Uniti”, ha affermato il MIT. “Questa operazione è stata registrata nella storia come il più esteso scambio di prigionieri tra Stati Uniti, Russia e Germania degli ultimi anni”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che l’accordo di scambio è stato reso possibile grazie a un “atto di diplomazia e amicizia”. Ha ringraziato Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Turchia per il loro aiuto nel concludere l’accordo.

Biden ha aggiunto: “Questo accordo non sarebbe stato possibile senza i nostri alleati, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia e Turchia. Si sono fatti avanti tutti e sono stati al nostro fianco e hanno preso decisioni coraggiose e audaci; hanno rilasciato prigionieri detenuti nei loro paesi, che erano giustamente detenuti, e hanno fornito supporto logistico per riportare a casa gli americani”.

“Quindi per chiunque si chieda se gli alleati contino; lo fanno; contano. E oggi è un potente esempio del perché è fondamentale avere degli amici in questo mondo. Amici di cui ti puoi fidare, con cui puoi lavorare e su cui puoi contare. Le nostre alleanze rendono la nostra gente più sicura.”

“Dai tempi della Guerra Fredda non c’è mai stato un numero simile di individui scambiati in questo modo, e non c’è mai stato, per quanto ne sappiamo, uno scambio che abbia coinvolto così tanti paesi”, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan. “È il culmine di molti round di negoziati complessi e scrupolosi.”

Anna Lotti

