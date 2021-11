TURCHIA. 8.500 “terroristi” espulsi nelle operazioni in Siria

Più di 8.500 combattenti stranieri sono stati espulsi dalla Turchia dall’inizio della guerra civile siriana 10 anni fa, ha detto sabato il ministero dell’Interno turco.

Sono stati espulsi sospetti terroristi da 102 paesi, tra cui 44 dagli Stati Uniti e 1.075 dagli stati dell’UE, secondo una dichiarazione del ministero. Nei primi 10 mesi di quest’anno, 61 sospetti provenienti da otto paesi dell’Ue sono stati espulsi, riporta Shafaq.

Il Ministero ha detto che un totale di 8.585 combattenti sono stati “deportati come risultato degli sforzi della Turchia per garantire la sua sicurezza dentro e oltre il confine” dal 2011. I deportati avevano lasciato i loro paesi d’origine per unirsi a gruppi come il gruppo Stato Islamico e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, o Pkk, così come il suo affiliato in Siria.

La Turchia ha condotto tre campagne militari nel nord della Siria dal 2016 e mantiene una presenza militare nella provincia nordoccidentale di Idlib e in altre aree all’interno del confine siriano. Attualmente sta conducendo operazioni contro il Pkk nel nord dell’Iraq.

Lo Stato Islamico ha condotto una serie di importanti attacchi terroristici sul suolo turco nel 2015 e 2016, dopo che Ankara si è unita alla coalizione internazionale per combattere i jihadisti. Gli attacchi condotti con bombe e armi da fuoco hanno lasciato centinaia di morti.

Il conflitto con il Pkk ha causato decine di migliaia di morti da quando il gruppo ha lanciato la sua campagna armata nel sud-est della Turchia nel 1984. Il Pkk è considerato un’organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dalla maggior parte degli stati occidentali.

L’ala siriana del Pkk è stata determinante nel sostenere gli sforzi guidati dagli Stati Uniti per cacciare i combattenti dello Stato Islamico dal nord-ovest della Siria. I legami di Washington con i combattenti curdi, che sostiene siano distinti dal Pkk, ha aggiunto tensioni con Ankara, che li vede come terroristi.

Maddalena Ingrao