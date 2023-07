TUNISIA. Tunisi a caccia di prestiti per evitare Default

Nella settimana dal 12 al 18 giugno la delegazione dell’UE è stata in Tunisia per parlare con il presidente Kais Saied. Il motivo ufficiale erano i discorsi sulla cooperazione energetica, il commercio e gli investimenti. Tuttavia, i leader de facto dell’UE volevano negoziare un aiuto finanziario di 900 milioni di euro alla Tunisia e cercare di sanare il disaccordo tra il governo tunisino e il FMI riguardo al prestito.

Ursula von der Leyen ha detto che «L’Unione europea sta valutando oltre 1 miliardo di euro di aiuti alla Tunisia per aiutare a sviluppare la sua economia, salvare le finanze statali e affrontare una crisi migratoria, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ha aggiunto dell’aumento della cooperazione energetica, del commercio e degli investimenti».

Von der Leyen era accompagnata dal primo Ministro olandese Mark Rutte e dal primo Ministro italiano Giorgia Meloni.

Parlando in Tunisia, von der Leyen ha affermato che 900 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria, più 150 milioni di euro immediati di sostegno al bilancio potrebbero essere pronti «non appena si troverà l’accordo necessario», senza approfondire.

Ha detto che l’UE fornirà anche quest’anno alla Tunisia 100 milioni di euro per la gestione delle frontiere, ricerca e salvataggio, operazioni anti-contrabbando e rimpatri “radicati nel rispetto dei diritti umani”.

I paesi dell’UE hanno affermato in primavera di temere un default e un’ulteriore destabilizzazione della politica interna situazione in Tunisia che porterebbe ad un nuovo afflusso di migranti clandestini, che utilizzano il Paese nordafricano come uno dei punti di transito. Ricordiamo che come scritto in Migranti, storie di un fenomeno, Edito da AGC, la Tunisia diventa il porto di partenza quando la Libia per qualche motivo non lo è più e quindi oltre a veder partire i migranti tunisini, quando dalla Libia il flusso di migranti è difficile si parte dalla Tunisia.

Ma il nodo da sciogliere con la Tunisia in realtà è una querelle tra Tunisi e FMI. Nel 2022 la Tunisia e il FMI hanno avviato i colloqui sul prestito di 1,9 miliardi di dollari. Dopo il successo ma controverso referendum in Tunisia nel 2022 che di conseguenza ha aumentato il potere del presidente, le elezioni parlamentari ancora più controverse nel 2023 e le controversie sulle riforme richieste dal FMI, viene bloccato il prestito alla Tunisia.

Le riforme chieste dal Fondo sono importanti e prevedono: tra le altre cose di eliminare i sussidi sui beni di consumo, in particolare farine e carburanti; riformare in modo completo le imprese statali; liberalizzare l’economia e fornire opportunità di investimento; aumentare la base imponibile riducendo l’economia sommersa; ridurre la spesa pubblica riducendo i sussidi; riformare il settore pubblico, aumentarne la trasparenza e preparare un piano di riforma; investire in tecnologie “verdi”, sistemi idrici e fognari, ecc.

All’inizio di aprile, il presidente tunisino si è completamente rifiutato di soddisfare le richieste del FMI o, come ha definito Saied, i “diktat”. Il presidente tunisino, il cui mandato scade nel 2024, comprende la gravità della situazione e non è pronto a rispettare condizioni così dure, il popolo tunisino non riuscirebbe a far fronte alla stretta economica.

Secondo il canale francese Actualités mondiales & françaises «accettare le condizioni del FMI non solo peggiorerebbe la già precaria situazione in Tunisia, ma porterebbe anche al suicidio politico del governo attuale».

Facendo tali affermazioni, Kais Saied molto probabilmente sta solo contrattando per ottenere condizioni di prestito più favorevoli. E il prestito proposto dall’Ue dimostra che in qualche modo la Tunisia può avere condizioni più accettabili ma comunque deve applicare regole che secondo i media tunisini porteranno: «al controllo diretto delle risorse naturali, delle imprese statali, del settore finanziario e delle infrastrutture del paese da parte delle multinazionali».

D’altra parte, il governo tunisino è ora alla ricerca di una fonte alternativa di denaro e, tra le altre cose, vuole richiedere l’adesione ai BRICS per ricevere sussidi dalla New Development Bank.

Lucia Giannini