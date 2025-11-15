TUNISIA. HRW e AI denunciano la scomparse della libertà civili

Human Rights Watch e Amnesty International hanno denunciato un forte declino delle libertà civili e una diffusa “ingiustizia” in Tunisia da quando il presidente Kais Saied è salito al potere nel 2019, mentre le autorità intensificano la repressione contro l’opposizione, gli attivisti e le organizzazioni non governative straniere.

“Le autorità tunisine hanno intensificato sempre più la repressione contro i difensori dei diritti umani e le organizzazioni non governative (ONG) indipendenti attraverso arresti arbitrari, detenzioni, congelamenti di beni, restrizioni bancarie e sospensioni ordinate dai tribunali, il tutto con il pretesto di contrastare finanziamenti esteri “sospetti” e di proteggere gli “interessi nazionali””, ha dichiarato Amnesty International, riporta Al Jazeera.

La repressione della società civile in Tunisia ha raggiunto un livello senza precedenti, secondo Amnesty International, poiché sei operatori di ONG e difensori dei diritti umani del Consiglio tunisino per i rifugiati sono “perseguiti penalmente per accuse legate esclusivamente al loro legittimo lavoro a sostegno di rifugiati e richiedenti asilo”. L’udienza di apertura del processo, inizialmente prevista per il 16 ottobre, è stata aggiornata al 24 novembre.

La Primavera araba del 2011 è assai lontana, quando la Tunisia sembrava essere l’unico Paese a uscirne relativamente indenne nei primi anni successivi, con una democrazia autentica e in piena espansione.

La salita al potere nel luglio 2021 di Saied ha portato allo scioglimento del parlamento e all’ampliamento del potere esecutivo per poter governare per decreto, portando al carcere molti dei suoi oppositori. Tale decreto fu successivamente sancito da una nuova costituzione, ratificata da un referendum del 2022 ampiamente boicottato, mentre personalità dei media e avvocati critici nei confronti di Saied sono stati perseguiti e detenuti ai sensi di una severa legge sulle “fake news” promulgata lo stesso anno. Negli ultimi quattro mesi, la Tunisia ha temporaneamente sospeso le attività di almeno 14 ONG tunisine e internazionali, ha affermato Amnesty, tra cui l’Associazione Tunisina delle Donne Democratiche e l’Organizzazione Mondiale contro la Tortura.

Human Rights Watch ha dichiarato venerdì in una nota che la Corte d’Appello di Tunisi esaminerà il 17 novembre l’appello di oltre 30 persone “ingiustamente condannate a pesanti pene detentive in un processo di massa per ‘cospirazione’ politicamente motivato” ad aprile. “Quattro dei detenuti sono in sciopero della fame, tra cui uno che, secondo i suoi avvocati, è stato sottoposto a violenza fisica in carcere l’11 novembre.”

Gli imputati sono stati accusati di aver complottato per destabilizzare il Paese ai sensi di vari articoli del Codice penale tunisino e della Legge antiterrorismo del 2015. Human Rights Watch, che ha esaminato i documenti giudiziari, ha affermato che le accuse sono infondate e prive di prove credibili. L’ONG ha chiesto al tribunale di annullare immediatamente le condanne e garantire il rilascio di tutti i detenuti.

Tra le 37 persone arrestate figurano oppositori di Saied, avvocati, attivisti e ricercatori. Le loro pene detentive vanno dai quattro ai 66 anni per “cospirazione contro la sicurezza dello Stato” e reati di terrorismo.

Jawhar Ben Mbarek, cofondatore del Fronte di Salvezza Nazionale, la principale alleanza di opposizione tunisina, ha iniziato uno sciopero della fame il 29 ottobre per protestare contro la sua detenzione arbitraria. Ben Mbarek è stato condannato a 18 anni di carcere con l’accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello Stato” e “appartenenza a un gruppo terroristico”.

I leader dei principali partiti di opposizione tunisini hanno intrapreso uno sciopero della fame in solidarietà con Ben Mbarek. Tra loro c’è Issam Chebbi, leader del Partito Repubblicano centrista, anch’egli in carcere dopo essere stato condannato nel processo di massa di aprile.

Rached Ghannouchi, l’84enne leader del partito Ennahdha, che sta scontando anche lui una pesante pena detentiva, ha annunciato di unirsi alla protesta per la fame.

Ghannouchi è stato condannato a luglio per “cospirazione contro la sicurezza dello Stato”, aggiungendosi alle precedenti condanne, tra cui il riciclaggio di denaro, per il quale è stato condannato a più di 20 anni di carcere e per il quale si dichiara innocente.

Lucia Giannini

