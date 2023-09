TRASPORTI. L’UE spende più per autostrade che per ferrovie

Si investe più su gomma che su ferro nell’Unione europea, soprattutto all’Est. È quanto dimostrato un nuovo studio del Wuppertal Institut e T3 Transportation Think -Tank, commissionato da Greenpeace per l’Europa centrale e orientale.

Secondo lo studio, ripreso da BneIntelliNews, che esamina gli investimenti infrastrutturali nei sistemi stradali e ferroviari nei 27 paesi dell’Ue, i paesi europei hanno, in media, stanziato il 66% in più di fondi per l’espansione e il rinnovamento delle reti stradali dal 1995 rispetto allo sviluppo delle ferrovie, insieme a Norvegia, Svizzera e Regno Unito.

I risultati della ricerca indicano che negli ultimi tre decenni, i paesi europei hanno stanziato circa 1.500 miliardi di euro per il miglioramento delle infrastrutture stradali, ben al di sopra dei 930 miliardi di euro investiti nello sviluppo ferroviario, nonostante gli evidenti benefici climatici derivanti dalla promozione del trasporto ferroviario.

Automobili, furgoni e camion sono responsabili del 72% delle emissioni dei trasporti in Europa, mentre il trasporto ferroviario rappresenta solo lo 0,4%.

Tuttavia, la disparità nei finanziamenti ha indirettamente incoraggiato l’uso delle automobili rispetto ai trasporti pubblici più ecologici.

Dei 30 paesi analizzati nel rapporto, solo tre – Austria, Belgio e Regno Unito – hanno dato la precedenza nei loro budget ai progetti ferroviari rispetto agli investimenti stradali.

Considerando la spesa pro capite, solo Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo e Regno Unito hanno stanziato più fondi per le ferrovie che per le strade. La Francia ha effettuato investimenti quasi uguali sia nelle infrastrutture ferroviarie che stradali.

Complessivamente la rete autostradale europea è cresciuta del 60%, crescendo di oltre 30.000 chilometri dal 1995. Al contrario, le reti ferroviarie europee si sono ridotte del 6,5%, ovvero di 15.650 chilometri.

Ciò ha contribuito a un aumento del 29% della domanda di trasporto stradale motorizzato tra il 1995 e il 2019.

Nei 30 paesi europei esaminati, la lunghezza totale delle autostrade è aumentata da 51.494 chilometri a 82.493 chilometri, ovvero una crescita del 60% nel periodo dal 1995 al 2020. Nella metà dei 30 paesi studiati, le reti autostradali sono più che raddoppiate lunghezza.

L’aumento più significativo della lunghezza autostradale è stato osservato in Irlanda, con un aumento del 1.321%, seguita dalla Romania con il 714% e dalla Polonia con il 596%. Al contrario, i paesi con la crescita più bassa della lunghezza autostradale sono stati la Lituania con il 2%, la Lettonia con il 3% e il Belgio con il 6%.

Oltre a ciò, dal 1995 sono stati istituiti una dozzina di nuovi aeroporti per l’aviazione civile, ciascuno dei quali gestisce ora un minimo di 150.000 passeggeri all’anno in tutta l’UE. Solo due di loro si trovano nella regione dell’Europa centrale e orientale: Bydgoszcz e Varsavia Modlin, entrambe in Polonia.

Al contrario, circa 13.700 chilometri di binari ferroviari, principalmente linee regionali, insieme a oltre 2.500 stazioni ferroviarie, sono stati temporaneamente chiusi o hanno cessato definitivamente i servizi di treni passeggeri. Questo impatto ricade in modo sproporzionato sulle zone rurali. Gli autori dello studio hanno scoperto che oltre la metà delle linee ferroviarie chiuse potrebbero essere riaperte con relativa facilità.

Nel complesso, il continente europeo vanta una vasta rete di infrastrutture di trasporto interno, con l’Unione Europea che rivendica una delle reti di trasporto più densamente interconnesse al mondo.

Le maggiori concentrazioni di autostrade si trovano nell’Europa nordoccidentale, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani e vicino ai porti marittimi. Molte delle capitali europee e delle grandi aree metropolitane sono circondate da un anello di autostrade ben sviluppate.

Inoltre, le regioni circostanti i principali porti marittimi del Nord Europa, come Brema con il porto di Bremerhaven, l’Olanda Meridionale con il porto di Rotterdam e Amburgo, hanno alcune delle densità autostradali più elevate del continente.

D’altra parte, un’elevata densità ferroviaria si riscontra in una gamma più ampia di paesi che si estendono sia a est che a ovest. La densità è più alta nelle regioni della Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Romania. Sia l’Europa occidentale che quella centrale vantano reti ferroviarie robuste, mentre le regioni costiere tendono ad avere densità ferroviarie relativamente inferiori. Secondo i dati Eurostat del 2020, le densità di rete ferroviaria più elevate, che superano i 300 km per 1.000 km quadrati, sono concentrate in tre regioni della Germania, una in Repubblica Ceca e una in Ungheria.

È stato registrato però un divario tra paesi ricchi e paesi poveri. In un notevole esempio di questa divisione, il rapporto della Romania è il più alto di tutti i paesi pari a 12,2, mentre il rapporto nella vicina Bulgaria è solo 4,4.

Il rapporto prosegue affermando: «In primo luogo, i paesi più ricchi tendono a spendere più soldi pro capite rispetto ai loro omologhi più poveri in termini assoluti, sia per le infrastrutture esistenti che per quelle nuove. In secondo luogo, i paesi solitamente spendono più denaro per i nuovi investimenti che per la manutenzione. In terzo luogo, il divario tra gli investimenti pro capite stradali e quelli ferroviari è elevato, il che indica priorità diverse in tutta Europa. Ciò può essere spiegato solo in parte con i diversi livelli di reddito».

Negli ultimi anni, comunque, vi sono segnali di un ritorno verso la ferrovia. A partire dal 2018, il divario tra investimenti su strada e ferrovia è gradualmente diminuito, passando da una preferenza del 66% per le strade prima del 2018 a una differenza del 34% da allora. Tuttavia, diverse nazioni europee hanno insistito nella chiusura di ulteriori linee e stazioni ferroviarie. Allo stesso tempo, hanno continuato con la progettazione e costruzione di nuove autostrade e ampliamenti degli aeroporti.

Questa situazione è stata osservata in diversi paesi europei, tra cui Danimarca, Francia, Italia e Lussemburgo. In Danimarca, l’invecchiamento della rete ferroviaria ha posto delle sfide all’inizio degli anni 2000. Tuttavia, dal 2011 la Danimarca ha notevolmente incrementato i propri investimenti nelle ferrovie. Una situazione simile si riscontra in Lussemburgo, che sta cercando di aumentare la quota dei trasporti pubblici al 25%.

Lussemburgo e Regno Unito stanziano più del doppio dei finanziamenti per la manutenzione ferroviaria rispetto a quelli stradali, il che potrebbe anche indicare uno spostamento delle priorità.

Al contrario, durante il periodo dal 2018 al 2020, Bulgaria e Norvegia hanno destinato una parte significativa dei loro budget a progetti di espansione stradale. In Bulgaria sembra esserci uno sforzo concertato per recuperare il ritardo con gli investimenti relativi all’Europa occidentale, enfatizzando lo sviluppo stradale.

Maddalena Ingrao