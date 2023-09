TRADEWAR. La Cina guadagna fette di mercato nell’economia strategica globale

Le aziende cinesi hanno ampliato la loro presenza nei mercati dei materiali all’avanguardia, dei veicoli elettrici e di altri 16 prodotti e servizi importanti.

Secondo Nikkei, nonostante gli Stati Uniti e altri paesi cerchino di garantire la propria sicurezza economica assumendo atteggiamenti protezionistici, trovano difficile ridurre la loro dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi per i veicoli elettrici e altri prodotti.

La ricerca di Nikkei ha esaminato le quote di mercato di 63 prodotti finali, servizi, componenti fondamentali e materiali indispensabili all’attività economica globale.

Tra i primi cinque leader di mercato in ciascuna categoria, nel 2022 le aziende cinesi hanno ampliato le proprie quote di mercato rispetto all’anno precedente per veicoli elettrici, materiali per batterie, display a cristalli liquidi e altri 15 prodotti e servizi chiave.

Le aziende cinesi hanno inoltre conquistato quote superiori al 30% in 13 di questi mercati.

La presenza di aziende cinesi è particolarmente evidente nei veicoli elettrici e nei mercati correlati. Sebbene Tesla nel 2022 detenesse la fetta più grande del mercato dei veicoli elettrici, il 18,9%, tre produttori cinesi controllavano una quota combinata maggiore, il 27,7%. La quota di Tesla quell’anno è stata inferiore di 3,4 punti percentuali rispetto al 2021. Byd, nel frattempo, ha conquistato la seconda quota maggiore, l’11,5%, rispetto al 6,9%.

Quattro dei cinque principali produttori di isolanti per batterie agli ioni di litio, utilizzati nei veicoli elettrici e in altri prodotti, sono aziende cinesi che detengono una quota combinata del 63%. Sinoma Science & Technology, che era fuori dai primi cinque nel 2021, si è classificata seconda con una quota dell’11%.

Nel mercato delle batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, Byd ha ampliato la propria quota dal 7,7% al 14,4%. Byd e altri produttori cinesi insieme si sono assicurati una quota superiore al 60%.

La fornitura di veicoli elettrici è diventata dominata dalle aziende cinesi dal processo a monte a quello a valle.

Byd il 28 agosto ha riportato un utile netto di 10,9 miliardi di yuan, pari a 1,5 miliardi di dollari, per il periodo gennaio-giugno, triplicato rispetto all’anno precedente. A luglio ha annunciato la decisione di costruire uno stabilimento per veicoli elettrici e altri prodotti in Brasile.

Gotion, il quarto produttore cinese di batterie, prevede di avviare una fabbrica in Germania entro la fine dell’anno.

Date le circostanze, ridurre la dipendenza dalla Cina per i veicoli elettrici e i prodotti correlati sta diventando sempre più difficile.

Poiché il confronto tra Stati Uniti e Cina non mostra segni di allentamento, le aziende americane hanno risposto in vari modi. Apple e altri stanno diversificando le loro catene di fornitura dalla Cina all’India, mentre Sequoia Capital, una delle principali società di venture capital, a giugno ha deciso di scorporare la sua divisione cinese e gestire separatamente i fondi statunitensi e cinesi.

L’Ad di Tesla, Elon Musk, ha visitato la Cina a maggio e, secondo quanto riferito, ha detto a un alto funzionario del governo cinese che il suo produttore di veicoli elettrici era contrario a un “disaccoppiamento” tra Stati Uniti e Cina e che avrebbe espanso le proprie attività in Cina.

Nel settore dei semiconduttori, 14 aziende cinesi nei primi sei mesi di quest’anno hanno raccolto più di 6,83 miliardi di dollari attraverso offerte pubbliche iniziali.

Il produttore americano di chip Micron Technology, nel frattempo, ha dichiarato che spenderà 4,3 miliardi di yuan per introdurre apparecchiature di imballaggio e ispezione ad alte prestazioni nel suo stabilimento in Cina.

Nel complesso, le società statunitensi detenevano le quote maggiori nei mercati di 22 prodotti, mentre la Cina guida 16 mercati. Terzo il Giappone: le aziende giapponesi controllavano le fette più grandi di sei mercati, in calo rispetto a sette.

Luigi Medici