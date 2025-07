TRADEWAR. Il Cile teme il nuovo dazio sul rame di Donald Trump 

L’8 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un dazio del 50% sulle importazioni di rame e ha dichiarato di star valutando un dazio del 200% sui prodotti farmaceutici se i produttori non trasferiranno le loro attività negli Stati Uniti.

Questi annunci sono stati fatti durante una riunione di gabinetto, sebbene sul sito web della Casa Bianca non sia ancora stato pubblicato alcun ordine esecutivo ufficiale, riporta MercoPress.

Il dazio del 50% sul rame è in linea con i precedenti dazi imposti su acciaio e alluminio. Questa misura ha avuto un impatto immediato sul mercato, con i prezzi del rame sul mercato Comex statunitense in aumento di quasi il 17%. Le azioni della società mineraria statunitense Freeport-McMoRan sono aumentate del 6,1% e quelle della messicana Southern Copper del 2,9%.

L’annuncio è stato particolarmente significativo per il Cile, il maggiore produttore mondiale di rame, poiché gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per le sue esportazioni. Codelco, la società mineraria statale cilena, fornisce la maggior parte del rame esportato dal Cile verso gli Stati Uniti.

“Gli Stati Uniti continueranno ad aver bisogno di rame e il Cile continuerà ad essere disponibile”, ha dichiarato il presidente di Codelco, Máximo Pacheco, ai media locali dopo l’annuncio di Trump, chiedendosi se la misura sarebbe stata applicata uniformemente a tutti i fornitori, “o se ci sarà un sistema di eccezioni”.

Gli Stati Uniti importano circa 700.000 tonnellate di rame, di cui 500.000 tonnellate fornite dal Cile e 350.000 tonnellate da Codelco. “Quindi, a fini pratici, gli Stati Uniti continueranno ad aver bisogno di rame e il Cile continuerà ad essere disponibile come principale fornitore di rame per gli Stati Uniti”, ha insistito Pacheco.

Nel frattempo, l’ex ministro delle Finanze cileno Ignacio Briones ha affermato che “questa è una pessima notizia per il Cile: il costo di un protezionismo disastroso”. “I sostenitori cileni del presidente Trump lo sosterranno ancora?”, si è chiesto.

Riguardo alla minaccia dei dazi farmaceutici, Trump ha menzionato un “dazio molto elevato” di circa il 200% su quei prodotti se i loro produttori non stabiliranno le operazioni negli Stati Uniti dopo un periodo di grazia di “circa un anno, un anno e mezzo”. Ha anche criticato le precedenti amministrazioni per aver permesso la delocalizzazione di questo settore all’estero. “Se ne sono andati tutti. Sono andati altrove perché le persone in questa stanza lo hanno permesso. E io non lo permetto. Le persone in questa stanza non lo permettono”, ha sottolineato.

Questi nuovi dazi sono in linea con la guerra commerciale in corso di Trump e arrivano un giorno prima della scadenza iniziale per i partner commerciali per stabilire nuove tariffe reciproche. Gli Stati Uniti hanno raggiunto accordi commerciali solo con Cina, Regno Unito e Vietnam, e Trump aveva precedentemente prorogato una tregua tariffaria di 90 giorni fino al 1° agosto.

Gli annunci segnalano una posizione aggressiva e continua sul fronte commerciale da parte dell’amministrazione Trump, con l’obiettivo di riportare la produzione manifatturiera negli Stati Uniti e di affrontare i percepiti squilibri commerciali.

In questo periodo, gli Stati Uniti hanno raggiunto accordi solo con Cina, Regno Unito e Vietnam, e Trump ha rinviato al 1° agosto la tregua di 90 giorni annunciata ad aprile, che sarebbe dovuta scadere il 9 luglio.

Tommaso Dal Passo

