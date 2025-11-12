TRADEWAR. I sindacati marittimi USA sono contro l’accordo Trump-Xi

Un gruppo di sindacati guidato dagli United Steelworkers ha criticato duramente l’amministrazione Trump per aver sospeso le tasse portuali sulle navi cinesi, che secondo i lavoratori avrebbero portato a una rinascita dell’industria cantieristica nazionale.

I sindacati hanno espresso “forte delusione” per la decisione dell’Amministrazione e hanno affermato che avrebbe avuto conseguenze negative sul tentativo del Paese di ripristinare il settore marittimo statunitense, riporta SCMP.

La denuncia, in un lettera inviata al Congresso, firmata anche dall’Associazione Internazionale dei Macchinisti, dall’International Brotherhood of Electrical Workers e dall’International Brotherhood of Boilermakers, afferma che la decisione consentirà alla Cina di continuare a mantenere un “comportamento predatorio”.

Questi commenti forti sono giunti dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promosso una tregua commerciale tra le maggiori economie mondiali, assicurando agli americani che i cinesi avrebbero acquistato più prodotti agricoli e revocato i controlli sulle esportazioni di minerali di terre rare che minacciavano di minare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Ma la resistenza dimostra anche che l’accordo è stato stipulato a spese degli operai affermano i sindacati, il che potrebbe danneggiare il presidente durante le elezioni di medio termine del prossimo anno. “Sospendendo i rimedi 301 per un anno, il governo degli Stati Uniti sta introducendo incertezza proprio nel momento in cui la fiducia e la pianificazione a lungo termine sono più essenziali”, hanno scritto i sindacati nella lettera. “La sospensione dell’attuazione delle azioni di risposta previste dall’indagine della Sezione 301 continuerà a dare carta bianca alla Cina”.

Il piano di Trump prevede la sospensione dei dazi sulle importazioni di gru e telai per il trasporto marittimo dalla Cina, oltre alla sospensione delle tariffe applicate alle navi mercantili costruite e gestite in Cina che fanno scalo nei porti americani.

La Cina ha accettato di sospendere le misure di ritorsione in cambio dell’intervento degli Stati Uniti, secondo una nota informativa pubblicata dalla Casa Bianca dopo il recente incontro tra Trump e Xi Jinping.

La sospensione è iniziata il 10 novembre e rappresenta di fatto un impegno annuale a non invocare dazi o altre sanzioni derivanti da un’indagine statunitense sulle azioni della Cina nei settori marittimo, logistico e della cantieristica navale.

L’indagine ai sensi dell’articolo 301 del Trade Act del 1974 è iniziata durante l’amministrazione Biden, su richiesta di cinque sindacati che rappresentano i lavoratori siderurgici e i costruttori navali statunitensi, inclusi quelli che hanno firmato la lettera.

Trump ha cercato di contrastare la crescente influenza della Cina sul settore cantieristico con l’indagine e con accordi con Giappone e Corea del Sud per rafforzare le alternative.

La spinta a rilanciare la capacità cantieristica statunitense ha ricevuto ampio sostegno da Repubblicani e Democratici al Congresso, e una legislazione bipartisan complementare alla politica mirata al settore marittimo cinese è stata oggetto di una recente audizione al Senato. La misura è sostenuta anche da gran parte dell’industria marittima nazionale.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/