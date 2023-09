TRADEWAR. Gli USA hanno hackerato Huawei, accusa Pechino

La Cina ha accusato gli Stati Uniti di hackerare continuamente i server di Huawei e di condurre attacchi informatici per rubare altri dati critici dal 2009.

È l’ultimo atto della guerra commerciale e dei chip tra Pechino e Washington riporta Nikkei. Il 20 settembre, il ministero della Sicurezza di Stato cinese ha pubblicato un post sul suo account WeChat ufficiale intitolato “Rivelazione dei metodi spregevoli chiave delle agenzie di intelligence statunitensi nello spionaggio informatico e nei furti”.

Il post sottolinea esplicitamente gli sforzi del governo americano contro la società tecnologica nazionale cinese Huawei Technologies. Accusa inoltre Washington di avere grandi e influenti aziende tecnologiche che installano backdoor in software, applicazioni e apparecchiature in modo da poter rubare dati vitali da paesi tra cui Cina e Russia.

“Nel 2009, l’Office of Tailored Access Operations ha iniziato a infiltrarsi nei server della sede centrale di Huawei e ha continuato a condurre tali operazioni di sorveglianza”, si legge nel post.

Con l’aumento delle tensioni geopolitiche, gli Stati Uniti e la Cina hanno ampliato le loro operazioni di spionaggio globale. Il Wall Street Journal a luglio ha riferito che hacker collegati a Pechino avevano avuto accesso all’account di posta elettronica dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Cina in un’operazione che si ritiene abbia scoperto centinaia di email.

Il post del 20 settembre afferma che il Centro nazionale cinese di risposta alle emergenze sui virus informatici ha estratto lo spyware chiamato Second Date mentre indagava su un attacco informatico alla Northwestern Polytechnical University di Xi’an che, secondo quanto riferito, si è verificato l’anno scorso. Il ministero ha scoperto che Second Date è “un malware di spionaggio informatico sviluppato dalla National Security Agency degli Stati Uniti, che opera segretamente in migliaia di reti in molti paesi in tutto il mondo”.

Second Date è stato estratto con l’aiuto di Qihoo 360, una società cinese che di tanto in tanto pubblica risultati sulle attività di hacking degli Stati Uniti contro la Cina, secondo CCTV.

“Gli Stati Uniti avevano ottenuto il controllo su decine di migliaia di dispositivi e rubato una notevole quantità di dati di alto valore”, ha affermato il ministero.

Negli ultimi due mesi, i media statali cinesi, tra cui CCTV e Xinhua, hanno ripetutamente definito gli Stati Uniti “un vero impero di hacker”, citando il presunto attacco alla Northwestern Polytechnical University. Mao Ning portavoce del ministero degli Esteri cinese la scorsa settimana ha citato resoconti dei media dicendo che Pechino ha notato che gli iPhone di Apple potrebbero avere problemi di sicurezza dei dati.

Nel frattempo, la Cina ha intensificato i suoi tentativi di prendere di mira le spie rivedendo la sua legge anti-spionaggio per concentrarsi maggiormente sulla prevenzione degli attacchi informatici contro le agenzie governative e le infrastrutture chiave. Una violazione potrebbe portare all’ergastolo.

La Cina ha consigliato al personale delle autorità governative centrali e locali e ai dipendenti delle aziende statali di non utilizzare gli iPhone e di smettere di portare AirPods e Apple Watch al lavoro.

Huawei, che è sulla lista nera commerciale degli Stati Uniti ed è vista come una minaccia alla sicurezza nazionale da Washington, ha recentemente lanciato diversi nuovi smartphone 5G nonostante i controlli sulle esportazioni statunitensi blocchino l’accesso dell’azienda a chip vitali. Il rilascio dei telefoni e gli sforzi di Huawei per riportare il proprio chipset 5G dai fornitori locali sono visti da molti dirigenti del settore come una contromossa per combattere la repressione degli Stati Uniti.

Luigi Medici