TRADEWAR. Gli USA bloccano i pannelli solari cinesi fatti nel Xinjiang

Gli Usa hanno continuato la loro repressione sui pannelli solari e sugli articoli elettronici provenienti dalla Cina e dal Sud-Est asiatico, che si ritiene contengano componenti realizzati con il lavoro forzato nella Cina occidentale.

I controlli sono stati intensificati a giugno 2022, per applicare nuove regole volte a contrastare le violazioni dei diritti umani nella provincia cinese dello Xinjiang, dove la minoranza musulmana è stata drammaticamente repressa. Ciò ha comportato controlli sulle merci provenienti da oltre 6.000 spedizioni per un valore di oltre 2 miliardi di dollari, secondo i dati doganali ufficiali, riporta AF. A settembre, a dispositivi elettronici del valore di 74 milioni di dollari, come i pannelli solari e i microchip provenienti principalmente da Malesia e Vietnam, è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti o sono stati controllati i componenti provenienti dal lavoro forzato in Cina.

Secondo gli ultimi dati, aggiornati all’inizio di novembre, quasi la metà è stata respinta o era ancora in attesa di approvazione.

Solo nel mese di settembre, spedizioni per un valore di 82 milioni di dollari sono state rifiutate o trattenute per assegni, il 90% delle quali erano di natura elettronica, un balzo rispetto ai meno di 20 milioni di dollari registrati ad agosto.

Oltre due terzi dei carichi rifiutati o trattenuti provenivano dalla Malesia o dal Vietnam, che sono i principali esportatori verso gli Stati Uniti di pannelli solari e semiconduttori. Il Vietnam è anche un importante fornitore di prodotti tessili, calzature e abbigliamento.

La regione cinese del Xinjiang è un importante produttore di cotone e polisilicio, utilizzato nei pannelli fotovoltaici e nei semiconduttori.

Dall’entrata in vigore delle nuove regole, Malesia e Vietnam hanno avuto carichi del valore di circa 320 milioni di dollari ciascuno negati o trattenuti per controlli, quasi tre volte di più di quelli della Cina.

Nonostante rappresenti una piccola parte del commercio con Washington, l’esportazione di semiconduttori dai due paesi messi insieme valeva oltre 730 milioni di dollari solo nel mese di agosto. Esperti industriali e governativi in entrambi i paesi, però, hanno affermato di non essere a conoscenza del problema o di non aver sentito alcuna preoccupazione. Washington ha accusato la Cina di genocidio contro gli uiguri, mentre gruppi per i diritti umani denunciano l’uso diffuso di campi di internamento e lavoro forzato. La Cina ha negato tutte le accuse di abuso.

Dall’introduzione dell’Uyghur Forced Labor Protection Act, Uflpa, statunitense, gli esportatori devono dimostrare che i loro prodotti non includono materie prime o componenti provenienti dallo Xinjiang.

Luigi Medici

