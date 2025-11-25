TRADEWAR. Germania e Cina “fanno pace” a margine del G20

La Cina ha proposto legami più forti nei colloqui al più alto livello con il nuovo governo tedesco, mentre il principale partner commerciale europeo di Pechino cerca di appianare le tensioni sulle restrizioni alle terre rare che hanno bloccato le linee di produzione tedesche e suscitato richieste di riduzione del rischio.

Pechino ha messo in atto un’inversione di tendenza insolitamente rapida nelle relazioni con Berlino, da quando i disaccordi sulle restrizioni alle esportazioni cinesi di chip e terre rare hanno portato il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ad annullare un viaggio in Cina a ottobre, riporta Reuters.

“Cina e Germania sono importanti partner economici e commerciali”, ha dichiarato il Premier cinese Li Qiang al Cancelliere tedesco Friedrich Merz a margine del vertice del G20 di domenica, secondo quanto riportato dai media statali. “I nostri due governi dovrebbero collaborare per rafforzare il dialogo e la comunicazione e affrontare adeguatamente le rispettive preoccupazioni”, ha affermato Li riporta Xinhua, “prima di proporre una più stretta cooperazione in una serie di settori strategici”.

Un incontro tra i due sembrava improbabile solo pochi mesi prima, ma con entrambi i Paesi coinvolti nelle ricadute della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e alla ricerca di modi per diversificare il mercato di consumo più importante al mondo, tali divergenze sono state messe da parte.

Merz dovrebbe presto visitare la Cina, dove dovrebbe incontrare il Presidente cinese Xi Jinping, poiché Johan Wadephul, ministro degli Esteri tedesco, aveva concordato con il suo omologo cinese Wang Yi all’inizio di novembre di riprogrammare il suo viaggio nella capitale cinese.

Nel frattempo, il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha incontrato la scorsa settimana il Vice Premier He Lifeng, il massimo funzionario economico cinese, per colloqui che entrambi i Paesi hanno affermato aver contribuito a far progredire gli sforzi per superare le tensioni commerciali.

Nonostante tutti gli attriti sul sostegno di Pechino alla Russia e le sue azioni nell’Indo-Pacifico, e le forti critiche di Berlino alla situazione dei diritti umani in Cina e alla politica industriale sovvenzionata dallo Stato, i due Paesi rimangono legati da un’ampia e reciprocamente vantaggiosa relazione commerciale.

Lo scorso anno la Cina ha acquistato beni tedeschi per un valore di 95 miliardi di dollari, di cui circa il 12% erano automobili, secondo i dati cinesi, collocandosi tra i primi 10 partner commerciali dell’economia da 19 trilioni di dollari. La Germania ha acquistato beni cinesi per 107 miliardi di dollari, principalmente chip e altri componenti elettronici.

Ma Berlino si distingue per la Cina come partner di investimento, avendo iniettato 6,6 miliardi di dollari di nuovi capitali nel 2024, secondo i dati del Mercator Institute for China Studies, pari al 45% di tutti gli investimenti diretti esteri in Cina provenienti dall’Unione Europea e dal Regno Unito.

Li ha affermato di “sperare che la Germania mantenga una politica razionale e pragmatica nei confronti della Cina, ed elimini interferenze e pressioni”, durante il loro incontro in Sudafrica, che ospita il primo vertice del G20 nel continente.

Per la Germania, la Cina rappresenta un mercato automobilistico praticamente insostituibile ed è responsabile di quasi un terzo delle vendite delle case automobilistiche tedesche. Anche le aziende chimiche e farmaceutiche tedesche hanno una forte presenza nel Paese, sebbene si trovino ad affrontare una crescente pressione da parte della concorrenza nazionale.

“La Cina è disposta a collaborare con la Germania per cogliere le future opportunità di sviluppo… in settori emergenti come le nuove energie, la produzione intelligente, la biomedicina, la tecnologia dell’idrogeno e la guida intelligente”, ha affermato il vice premier cinese Li Qiang.

Anna Lotti

