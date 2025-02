TRADE WAR. Xi è pronto alla guerra commerciale con Trump. Ecco come

Mentre gli alleati nordamericani Canada e Messico stanno gestendo tariffe del 25%, la Cina se l’è cavata con solo il 10%. Pechino è rimasta di sasso, poiché temeva il peggio.

Anche se Ottawa e Città del Messico sono riuscite a ottenere rinvii di 30 giorni, le tariffe sono rimaste. La risposta piuttosto rilassata di Xi Jinping finora suggerisce che il leader cinese sta tenendo aperte le sue opzioni di ritorsione, come le tariffe su alcuni beni americani appena imposte, riporta AT.

Pechino ha annunciato una tariffa più limitata del 15% su alcuni tipi di carbone e gas naturale liquefatto e una tassa del 10% su petrolio greggio, macchinari agricoli, auto di grossa cilindrata e pick-up. Ma restano opzioni per tentativi di ritorsione più ampi.

Per ora, Xi ha tutte le ragioni per credere di avere già la meglio su Trump su diversi livelli, mentre il leader statunitense esaurisce in fretta il suo benvenuto globale.

Stagflazione e caos commerciale, per gli esperti sono alle porte. Colpire duramente Canada e Messico per ragioni discutibili segnala che la “vendetta di Trump” è iniziata.

L’assalto di Trump all’ordine dell’OMC non sarà presto dimenticato. E la velocità con cui ha minacciato di distruggere l’economia della Colombia per un piccolo intoppo diplomatico lascia poche speranze.

Xi sa che la Cina oggi dipende meno dagli Stati Uniti rispetto al 2017, la prima volta che Trump è entrato alla Casa Bianca: l’impatto delle tariffe di Trump è finora “gestibile” per la Cina: ”Le esportazioni statunitensi rappresentano solo il 3% del PIL della Cina, rispetto al 15% del resto del mondo”, “la svalutazione non migliorerebbe significativamente le condizioni commerciali, mentre potrebbe potenzialmente aumentare le tensioni con altri partner commerciali in Europa e Asia“.

A novembre, dopo la vittoria elettorale di Trump, la Cina ha intensificato gli sforzi per presentarsi come la potenza più stabile e prevedibile, la custode dell’ordine globale basato sulle regole contro cui Washington si era rivoltata.

Il team Xi ha attivamente posizionato la Cina come protettrice del libero scambio, della globalizzazione e delle istituzioni multilaterali.

Poi c’è il potenziale inflazionistico di ciò che sta facendo Trump: le sue tariffe e contro-tariffe “saranno inflazionistiche” mentre porteranno a “prospettive di crescita più deboli” e si dimostreranno “negative per le azioni”. Tutto ciò ha portato l’Asia a riconsiderare i legami con Washington.

A Seul, dove il sistema politico è in un caos assoluto, i funzionari stanno guardando a Pechino con rinnovato affetto. Lo stesso vale per il Partito Liberal Democratico al governo in Giappone.

Washington sta sviluppando una strategia deliberata e ben calibrata: colpire Canada e Messico prepara il terreno per un il riavvio del North American Free Trade Agreement (NAFTA). Ciò, in teoria, consente a Trump di consolidare il potere nella storica sfera di influenza economica americana, rimodellando le catene di approvvigionamento più vicine a casa e incoraggiando i migranti a rimanere a casa.

Mentre questa ricalibrazione si svolge, il Team Trump può prepararsi a puntare l’intero arsenale finanziario di Washington sulla Cina. Lo stesso vale per il team di politica estera anti-Cina che Trump ha messo insieme.

La visione geopolitica più coerente di Trump nel corso dei decenni è che l’Asia sta prosciugando posti di lavoro e ricchezza americani e deve essere fermata. Se negli Ottanta del Novecento toccò al Giappone, oggi toccherebbe a Pechino. È più complicato, però, dato l’affetto spesso espresso da Trump per Xi. Eppure Trump e Xi sembrano comunque in rotta di collisione. Dopo una dozzina di anni al timone, Xi ha mostrato poca inclinazione a inchinarsi a Trump.

Tra aperture che sembrerebbero esserci e rappresaglie, la Cina ha maggiori possibilità rispetto al 2017, quando Trump è entrato per la prima volta alla Casa Bianca. Maggiori possibilità, anche, rispetto al Giappone negli anni ’80.

Sovrapprezzi tariffe dazi, sono amiche anche la Cina può usare nei confronti dei beni e delle merci USA per non parlare poi degli investimenti.

Per ora, però, nessuno sa davvero cosa aspettarsi da Trump. Nomura Holdings scrive in una nota che “dal punto di vista macro, pensiamo che il canale immediato in cui le azioni asiatiche potrebbero essere colpite sia con un dollaro USA potenzialmente più alto. Riteniamo inoltre che gli investitori probabilmente valuteranno quali settori o aree in Cina potrebbero essere più esposti a questi dazi”.

Il futuro è più che mai incerto.

Antonio Albanese

