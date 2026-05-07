TRADE WAR. Washington sanziona le Teiere cinesi e Pechino blocca le misure USA alla vigilia del summit Xi Trump

La Cina ha invocato per la prima volta uno strumento giuridico risalente a cinque anni fa per bloccare l’applicazione delle sanzioni statunitensi contro cinque raffinerie petrolifere cinesi di piccole dimensioni, le teiere, tra cui la raffineria Hengli Petrochemical (Dalian), recentemente sanzionata e accusata di aver acquistato petrolio greggio iraniano nonostante le restrizioni statunitensi.

Citando le “Norme per contrastare l’applicazione extraterritoriale ingiustificata di leggi straniere e altre misure”, ovvero le “Norme di blocco”, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato il 2 maggio che le sanzioni statunitensi che inseriscono le cinque aziende petrolchimiche cinesi nella lista dei soggetti designati come “Specially Designated Nationals” (SDN), insieme al congelamento dei beni e al divieto di transazione, “non saranno riconosciute, applicate o rispettate” in Cina, riporta AT.

Il Ministero ha affermato che le aziende e le banche cinesi non devono partecipare a tali sanzioni, ma non ha chiarito se il divieto si estenda a Hong Kong, dove viene regolata una quota significativa delle transazioni petrolifere tra Cina e Iran.

Le cinque raffinerie petrolifere cinesi sanzionate dagli Stati Uniti e le date dei provvedimenti statunitensi sono: Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co Ltd (20 marzo 2025); Shandong Shengxing Chemical Co Ltd (16 aprile 2025); Hebei Xinhai Chemical Group Co Ltd (8 maggio 2025); Shandong Jincheng Petrochemical Group Co Ltd (9 ottobre 2025); Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co Ltd (24 aprile 2026).

“Da marzo 2025, l’OFAC ha designato diverse raffinerie cinesi che hanno complessivamente lavorato petrolio di origine iraniana per un valore di miliardi di dollari, a tutto vantaggio del regime iraniano”, ha dichiarato il 28 aprile l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. “Gli istituti finanziari dovrebbero essere consapevoli che il dipartimento sta sfruttando “L’Iran si avvale di tutta la gamma di strumenti e poteri disponibili ed è pronto ad applicare sanzioni secondarie contro le istituzioni finanziarie straniere che continuano a sostenere le attività dell’Iran”, si legge nel comunicato.

Commentatori cinesi e media statali hanno affermato che il primo utilizzo delle Regole di Blocco, approvate cinque anni fa, riflette l’approccio “misurato e giustificato” di Pechino nella gestione delle controversie legali con l’estero, segnando un passaggio dal tenere gli strumenti legali in riserva al loro effettivo utilizzo contro le sanzioni unilaterali. La lista SDN del Dipartimento del Tesoro statunitense comprende ora circa 18.900 entità e individui, di cui oltre 1.100 collegati alla Cina continentale e oltre 400 a Hong Kong, e che la cosiddetta regola del 50% estende l’impatto a un’ampia rete di società affiliate.

La regola del 50% degli Stati Uniti significa che qualsiasi entità posseduta, direttamente o indirettamente, per il 50% o più da una o più parti sanzionate è anch’essa considerata bloccata, anche se non esplicitamente elencata, impedendo di fatto l’utilizzo di filiali o società affiliate per eludere le restrizioni.

La controversia ha ulteriormente alimentato le tensioni politiche tra Pechino e Washington in vista dell’incontro previsto tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping in Cina il 13 e 14 maggio. I due leader dovrebbero discutere una serie di questioni, tra cui i conflitti in corso in Ucraina e Iran, nonché le tensioni commerciali e le misure di controllo delle esportazioni.

Il 15 aprile, il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano inviato lettere a due banche cinesi avvertendole del rischio di sanzioni secondarie qualora fossero risultate coinvolte in transazioni legate all’Iran. Non ha rivelato i nomi delle banche.

Il 24 aprile, l’OFAC ha aggiunto la raffineria Hengli Petrochemical (Dalian) alla lista SDN, descrivendola come uno dei clienti più importanti di Teheran. Ha inoltre sanzionato circa 40 compagnie di navigazione e navi sospettate di operare come parte della cosiddetta flotta ombra iraniana. Il 28 aprile, Washington ha avvertito le istituzioni finanziarie dei rischi di sanzioni secondarie associate alle raffinerie indipendenti cinesi, note come “Teapot”.

Nonostante i forti avvertimenti di Washington, Pechino non ha fatto marcia indietro. Il 2 maggio, ha invocato le Regole di Blocco, un quadro giuridico adottato alla fine del primo mandato di Donald Trump, nel gennaio 2021. Tali regole conferiscono al Ministero del Commercio il potere di guidare un meccanismo di lavoro interagenzie, insieme al responsabile della pianificazione statale e ad altri dipartimenti, per valutare se leggi e misure straniere costituiscano un’applicazione extraterritoriale impropria.

Il meccanismo prende in considerazione quattro fattori principali: se la misura viola il diritto internazionale o le norme fondamentali delle relazioni internazionali; il potenziale impatto sulla sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina; il potenziale impatto sui diritti e sugli interessi legittimi dei cittadini cinesi, delle persone giuridiche e di altre organizzazioni; altri fattori rilevanti.

Le regole consentono inoltre alle aziende e alle banche di richiedere esenzioni. Le parti che intendono conformarsi a una misura straniera soggetta a restrizioni devono presentare una richiesta scritta al ministero del Commercio, specificandone le motivazioni e la portata. Il Ministero in genere prende una decisione entro 30 giorni, o prima nei casi urgenti.

Un simile accordo potrebbe consentire alle grandi banche con attività globali e patrimoni negli Stati Uniti di conformarsi alle sanzioni statunitensi, mentre le banche locali più piccole continuano a regolare le transazioni commerciali di petrolio iraniano e ad affrontare i rischi associati.

I media cinesi hanno affermato che, nonostante le sanzioni statunitensi, la Bank of Kunlun ha continuato a regolare le transazioni petrolifere legate all’Iran e alla Russia attraverso il sistema di pagamento interbancario transfrontaliero cinese (CIPS). La banca si è affidata a un meccanismo di compensazione simile al baratto, in cui i pagamenti vengono compensati tramite flussi commerciali corrispondenti anziché tramite trasferimenti diretti in dollari.

In pratica, gli importatori cinesi e gli acquirenti iraniani regolano i conti tramite crediti reciproci attraverso banche partner, consentendo agli scambi commerciali di procedere senza l’utilizzo di dollari statunitensi.

Anna Lotti

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