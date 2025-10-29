TRADE WAR. Trump e Sheinbaum si concedono una proroga per trattare sui dazi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente messicana Claudia Sheinbaum hanno concordato di prorogare di diverse settimane la scadenza commerciale imposta da Trump, concedendo ai negoziatori ulteriore tempo per risolvere 54 barriere commerciali in sospeso tra le due nazioni.

Sheinbaum ha reso noto l’accordo il 27 ottobre, a seguito di una conversazione telefonica con Trump nel fine settimana che ha anticipato la scadenza prevista per il 31 ottobre delle misure di sgravio tariffario. A luglio, gli Stati Uniti avevano concordato di sospendere per 90 giorni un aumento tariffario pianificato su alcuni prodotti messicani dal 25% al ​​30%, riporta BneIntelliNews.

“Volevo assicurarmi che il 1° novembre non arrivasse senza che avessimo comunicato e che fossimo d’accordo sul fatto che i nostri team stessero ancora lavorando. Stiamo praticamente chiudendo la questione”, ha dichiarato Sheinbaum.

I mercati valutari hanno risposto positivamente: il peso messicano si è apprezzato dello 0,29% a 18,38 per dollaro dopo l’annuncio. L’estensione arriva dopo otto mesi di attriti commerciali che hanno iniettato notevole incertezza nelle prospettive economiche del Messico. Pur essendo il principale partner commerciale degli Stati Uniti, il Messico non è sfuggito alla campagna protezionistica globale di Trump.

Trump ha imposto dazi del 25% su tutti i prodotti esclusi dal trattato, dazi del 25% sulle automobili e dazi del 50% su acciaio, alluminio e rame. Lo scontro tariffario è iniziato quasi all’inizio della seconda amministrazione Trump, a gennaio, quando il presidente repubblicano ha annunciato una raffica di nuovi dazi per Messico e Canada. A marzo si sono viste le prime implementazioni, in seguito alle accuse secondo cui il Messico non stava controllando a sufficienza i flussi migratori irregolari e il traffico di fentanyl verso gli Stati Uniti.

La dinamica bilaterale ha visto i due leader confrontarsi attraverso una serie di scadenze imposte dagli Stati Uniti, conducendo regolarmente trattative telefoniche per disinnescare le tensioni. L’accordo di libero scambio USMCA con Stati Uniti e Canada, negoziato durante la prima amministrazione Trump e in fase di revisione il prossimo anno, ha protetto il Messico da misure tariffarie più severe.

All’inizio di ottobre, Sheinbaum aveva espresso fiducia che il Messico avrebbe ottenuto condizioni commerciali favorevoli con Washington, preparandosi al contempo ad annunciare progressi nei progetti di veicoli elettrici, semiconduttori, satelliti, droni e laboratori di intelligenza artificiale.

La scorsa settimana Trump ha annunciato la fine dei colloqui commerciali con il Canada, esprimendo frustrazione per i progressi negoziali. Il Canada mantiene le proprie condizioni tariffarie per i beni esclusi dal T-MEC da marzo, per lo più con minori vantaggi rispetto a quelli di cui gode il Messico. Nonostante il Primo Ministro canadese Mark Carney abbia cercato una conciliazione con Washington, la risposta di Trump è stata categorica.

Di fronte a questa rottura, Sheinbaum ha intrapreso una strada diversa, monitorando attentamente gli sviluppi e proseguendo i negoziati separatamente. La scorsa settimana, il Segretario all’Economia messicano Marcelo Ebrard ha previsto che il trattato sarà sottoposto a revisione con probabili modifiche, sebbene preveda che i cambiamenti non modificheranno sostanzialmente le disposizioni fondamentali del trattato.

Nel frattempo, le tre nazioni hanno avviato consultazioni interne tra i settori produttivi interessati dall’accordo.

Maddalena Ingroia

