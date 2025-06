TRADE WAR. Taiwan perde flessibilità strategica nel confronto USA Cina

Lo scontro, verbale ed economico fino ad oggi, tra Washington e Pechino ha raggiunto un nuovo apice quando il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che la minaccia cinese “potrebbe essere imminente”, avvertendo che Pechino si sta “preparando in modo credibile a usare potenzialmente la forza militare per alterare l’equilibrio di potere nell’Indo-Pacifico”. Il Ministero degli Esteri cinese ha immediatamente replicato, accusando Hegseth di una “mentalità da guerra fredda” e chiedendo agli Stati Uniti di “smettere di fomentare conflitti” nella regione Asia-Pacifico.

Questa guerra verbale esemplifica esattamente perché Taiwan si trova in una posizione sempre più insostenibile che merita molta più attenzione di quanta ne riceva attualmente, riporta AT. Mentre i politici di Washington e Taipei sostengono pubblicamente che la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina accresce il valore di Taiwan, la realtà potrebbe essere diversa facendo dell’isola la prima vittima.

L’importanza strategica di Taiwan per l’America deriva storicamente dalla sua posizione unica di ponte tecnologico ed economico tra l’innovazione occidentale e la capacità produttiva cinese. Mentre questo ponte brucia sistematicamente sotto il peso della rivalità tra grandi potenze, lo stesso accade con gran parte della rilevanza economica e della leva diplomatica di Taiwan.

Il dominio di Taiwan nel settore dei semiconduttori è prosperato proprio perché poteva servire contemporaneamente sia il progresso tecnologico americano sia le esigenze produttive cinesi. Il successo di TSMC si basa fondamentalmente sull’essere il nesso cruciale in una catena di approvvigionamento globalizzata che l’attuale politica statunitense sta smantellando. Quando questo sistema integrato si frammenta, Taiwan rischia di trasformarsi in un costoso avamposto militare con una giustificazione economica sempre minore.

Le attuali restrizioni all’esportazione di semiconduttori e attrezzature di produzione avanzate pongono Taiwan di fronte a una scelta pressoché impossibile: soddisfare le richieste di Washington e rinunciare all’accesso alla Cina, principale partner commerciale di Taiwan, oppure resistere a questi controlli e rischiare di perdere l’accesso alla tecnologia e alle garanzie di sicurezza americane.

Queste restrizioni non sono state concepite per avvantaggiare Taiwan; sono concepite per contenere la Cina preservando al contempo la superiorità tecnologica americana. Ci si aspetta che Taiwan funga da base manifatturiera high-tech americana, pur rimanendo separata dal suo mercato più importante. Non si tratta di una partnership strategica, ma di una dipendenza tecnologica con conseguenti vincoli geopolitici.

Le più ampie restrizioni imposte da Washington a studenti e ricercatori cinesi creano un’altra conseguenza indesiderata che mina direttamente gli interessi di Taiwan. Quando gli Stati Uniti diventano meno accessibili ai talenti cinesi, in particolare provenienti da Hong Kong e dalla Cina continentale in settori tecnologici sensibili, questi individui si dirigono a Singapore, nel Regno Unito o, sempre più spesso, rimangono in patria per rafforzare le capacità interne della Cina.

Taiwan, nonostante le sue credenziali democratiche e la sua competenza tecnologica, viene spesso trascurata in questo rimpasto perché non possiede le dimensioni e il riconoscimento accademico globale necessari per intercettare efficacemente questo bacino di talenti dislocato.

Ancora più paradossale, studenti e ricercatori taiwanesi in America ora si trovano ad affrontare un controllo più rigoroso a causa della confusione burocratica sul loro status. L’approccio generalizzato alla limitazione della collaborazione accademica “cinese” spesso non distingue tra Taiwan e la Cina continentale, creando barriere inaspettate per le comunità accademiche e di ricerca di Taiwan.

Questa nuova competizione bipolare ha eliminato la tradizionale manovrabilità diplomatica di Taiwan. La tendenza più ampia alla “guerra della catena di approvvigionamento” rappresenta una minaccia significativa per la posizione di Taiwan come polo globale dell’innovazione. L’innovazione prospera grazie alla libera circolazione di idee, talenti e capitali attraverso i confini. Man mano che questi flussi diventano strumenti di arte di governo, la capacità di Taiwan di mantenere il proprio vantaggio tecnologico diventa sempre più difficile.

Lucia Giannini

