TRADE WAR. Pechino è preoccupata per i nuovi dazi e-commerce UE

Il portale di notizie cinese Kankan News facendo riferimento al comunicato ufficiale del Ministero del commercio riporta che il 5 novembre la portavoce del Ministero Huang Ling, rispondendo in merito ad una domanda sui prodotti agricoli statunitensi, ha sottolineato l’importanza del commercio agricolo nell’ambito delle relazioni commerciali tra Pechino e Washington. In base al comunicato stampa, la portavoce ha aggiunto che l’espansione della cooperazione nel settore agricolo tra i due può portare giovamento ad entrambi gli Stati e garantire “un reddito economico stabile per le imprese e gli agricoltori di entrambi i Paesi, apportando benefici concreti a entrambe le parti”. Tutto ciò, si legge nel comunicato, resta subordinato all’attuazione dell’accordo i riduzione reciproca dei dazi, pari a 30 miliardi di dollari per 30 miliardi di dollari, con la portavoce che ha auspicato che Stati Uniti e Cina riescano a collaborare “per creare condizioni più favorevoli per il commercio agricolo tra i due Paesi, riducendo congiuntamente le tariffe, minimizzando le barriere non tariffarie ed espandendo l’accesso al mercato”.

Radio Cina Internazionale riporta che nella stessa conferenza stampa Huang Ling ha annunciato la firma, il 30 ottobre a Pechino, di un protocollo di allargamento dell’accordo di libero scambio tra Cina e Svizzera. Secondo quanto riferito dall’emittente multimediale cinese, la portavoce ha rivelato che il nuovo protocollo, una volta entrato in vigore, prevede per le due Parti un livello maggiore di accesso ai rispettivi mercati e i “prodotti a dazio zero rappresenteranno oltre il 99% del valore degli scambi bilaterali”. Radio Cina Internazionale aggiunge, poi, che la Svizzera, con il nuovo protocollo, “ha assunto una serie di nuovi impegni in settori quali la mobilità delle persone fisiche, la medicina tradizionale cinese e i servizi di riparazione e manutenzione delle apparecchiature”, mentre Pechino aprirà alla Confederazione Elvetica in settori come quelli dei servizi legati alla produzione manifatturiera e la progettazione professionale, assumendo, inoltre, “impegni di alto livello nel settore finanziario, quello del trasporto marittimo e quello del trasporto aereo”. Secondo l’articolo, poi, il nuovo protocollo aggiorna le regole dell’accordo tra i due Paesi e punta ad approfondire la cooperazione tra i due Stati in settori emergenti come “il commercio digitale, la concorrenza e il rapporto tra commercio e sviluppo sostenibile”.

A proposito di commercio digitale, nella stessa conferenza stampa, Huang Ling, ripresa da varie testate tra cui il Global Times (voce internazionale del Quotidiano del Popolo, Renmin Ribao), ha risposto a chi le chiedeva chiarimenti sulla posizione di Pechino rispetto alle nuove tariffe UE entrate in vigore il 1 novembre affermando che “la Cina è molto preoccupata per le nuove normative dell’Unione Europea”. Come riportato dal comunicato ufficiale, la portavoce ha aggiunto che l’e-commerce transfrontaliero “in quanto nuova forma e modello di commercio internazionale, offre una scelta diversificata alle imprese e ai consumatori di tutto il mondo”. Huang Ling ha, poi, aggiunto che Pechino auspica che Bruxelles valuti attentamente l’impatto che potrebbero avere le sue scelte e che lavori per creare condizioni “favorevoli per la cooperazione tra Cina e UE in settori come quello del commercio elettronico”.

Le misure a cui la portavoce del Ministero del Commercio cinese faceva riferimento sono le norme UE in materia di e-commerce e dogane approvate in seconda lettura dal parlamento europeo il 16 settembre. Queste norme, come si può leggere sul sito del Parlamento europeo, “introducono una tassa di gestione per ogni articolo acquistato da negozi online di paesi extra-UE e spedito direttamente ai consumatori europei” ed hanno lo scopo di “coprire i costi sempre più elevati legati alla gestione dell’enorme quantità di singoli pacchi”. Il comunicato pubblicato sul sito specificava che l’onere della tassa sarebbe stato a carico dello stesso ente responsabile del pagamento degli altri oneri doganali relativi allo stesso pacco senza gravare sul consumatore finale.

Sul sito si può leggere anche la dichiarazione del relatore della legge Dirk Gotink, esponente del PPE, che descriveva la riforma come la più grande riforma delle dogane europee dal 1968 e affermava che queste misure avrebbero contribuito a mettere fine ad “modello commerciale altamente dannoso basato su importazioni a basso costo dalla Cina, non conformi e pericolose” ponendo fine a quello che definiva un vero e proprio “tsunami di pacchi provenienti dalla Cina che violano le norme dell’UE” e promuovendo scambi fondati sugli standard europei e una concorrenza equa.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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