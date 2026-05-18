TRADE WAR. Ecco i primi accordi agricoli sino-americani: soia, pollame e carne bovina

La Cina ha accettato di intensificare gli scambi commerciali con i prodotti agricoli statunitensi, come carne bovina e pollame, acquistando a un ritmo annuale di 17 miliardi di dollari per il 2026 e a tale livello per il 2027 e il 2028. Lo ha annunciato domenica la Casa Bianca, due giorni dopo il ritorno del presidente Donald Trump da Pechino, dove ha cercato di attenuare l’impatto della guerra commerciale avviata lo scorso anno sugli agricoltori americani.

La Cina ripristinerà l’accesso al mercato per la carne bovina statunitense e riprenderà le importazioni di pollame dagli stati americani che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha dichiarato indenni dall’influenza aviaria, ha affermato la Casa Bianca. Questi accordi si aggiungono agli impegni di acquisto di soia assunti dalla Cina lo scorso anno, riporta AP.

Gli accordi offrono una speranza agli agricoltori americani danneggiati dalla guerra commerciale, che hanno visto prosciugarsi un importante mercato di esportazione per la soia e altri prodotti. Gli agricoltori stanno subendo nuove pressioni a causa delle politiche dell’amministrazione Trump: la guerra che Stati Uniti e Israele hanno lanciato contro l’Iran ha limitato il transito attraverso lo Stretto di Hormuz, un corridoio commerciale vitale che ha ridotto le forniture globali di fertilizzanti e fatto impennare i prezzi.

Non c’è stata alcuna conferma immediata dei termini dell’accordo da parte di Pechino. Il Ministero del Commercio cinese ha solo dichiarato sabato che le due parti “risolveranno o compiranno progressi sostanziali verso la risoluzione di alcune barriere non tariffarie e problemi di accesso al mercato” relativi ai prodotti agricoli.

Gli Stati Uniti “lavoreranno attivamente” per affrontare le preoccupazioni della Cina in merito al sequestro dei suoi prodotti lattiero-caseari, dei prodotti ittici, all’esportazione di bonsai in vaso e al riconoscimento della provincia di Shandong come zona indenne da influenza aviaria, mentre la parte cinese “lavorerà altrettanto attivamente” per affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito alla registrazione degli impianti di lavorazione della carne bovina e all’esportazione di carne avicola da alcuni stati verso la Cina, ha affermato un portavoce del ministero. Le due parti hanno inoltre concordato di ampliare gli scambi commerciali, compresi quelli di prodotti agricoli, attraverso misure come la riduzione reciproca delle tariffe su “una gamma specifica di prodotti”, sebbene il portavoce non abbia specificato quali. La Cina, riconoscendo il legame tra sicurezza alimentare e sicurezza nazionale, ha diversificato le sue fonti di importazione di soia, carne bovina e altri prodotti agricoli, rivolgendosi sempre più a Brasile, Argentina e altri paesi piuttosto che agli Stati Uniti e ha drasticamente ridotto le importazioni dagli Stati Uniti durante la guerra commerciale.

I dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti mostrano che le importazioni cinesi di prodotti agricoli statunitensi hanno raggiunto il picco nel 2022 con 38 miliardi di dollari, per poi scendere a 8 miliardi di dollari nel 2025. Queste cifre includono quasi 18 miliardi di dollari di acquisti di soia nel 2022 e 3 miliardi di dollari nel 2025.

Non è immediatamente chiaro quanto la Cina acquisterà in più dagli agricoltori americani di soia, che sono stati particolarmente colpiti dalla guerra commerciale. La Cina, tradizionalmente il maggiore acquirente estero di soia americana, ha interrotto completamente gli acquisti lo scorso anno dopo che Trump ha aumentato i dazi sulle merci cinesi.

L’ultimo accordo si basa sulla tregua commerciale raggiunta da Trump con il presidente cinese Xi Jinping a ottobre 2025, in cui la Cina ha accettato di riprendere l’acquisto di soia statunitense. La Casa Bianca ha dichiarato all’epoca che la Cina si è impegnata ad acquistare 12 milioni di tonnellate metriche nell’attuale anno commerciale e 25 milioni di tonnellate metriche per ciascuno dei prossimi tre anni.

Secondo la Casa Bianca, centinaia di stabilimenti di lavorazione della carne bovina statunitensi potranno nuovamente esportare in Cina, sebbene non sia immediatamente chiaro quanto manzo le aziende americane venderanno alla Cina.

La Cina ha lasciato scadere le licenze di centinaia di stabilimenti di lavorazione della carne bovina statunitensi lo scorso anno e il valore delle importazioni per il 2025 è sceso a meno di 500 milioni di dollari, secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Gli acquisti cinesi di carne bovina statunitense avevano raggiunto il picco di 2,14 miliardi di dollari nel 2022, secondo i dati governativi. Le esportazioni statunitensi di carne e prodotti avicoli verso la Cina si sono attestate a 286 milioni di dollari nel 2025, in calo rispetto agli oltre 1 miliardo di dollari del 2022.

Durante il vertice della scorsa settimana, Trump e Xi hanno discusso di come rafforzare la cooperazione economica, tra cui l’ampliamento dell’accesso al mercato cinese per le imprese americane e l’aumento degli investimenti cinesi nelle industrie statunitensi, secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca. I due leader hanno concordato di istituire due distinti organismi per il commercio e gli investimenti, pur fornendo pochi dettagli sulle proposte o su come si differenzierebbero dagli attuali dialoghi commerciali.

L’organismo per il commercio consentirà ai due governi di gestire gli scambi di “beni non sensibili”, mentre l’organismo per gli investimenti fornirà una sede per i colloqui tra le due parti. Secondo la Casa Bianca, l’incontro avrebbe avuto luogo per discutere di questioni relative agli investimenti.

Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che i due organismi avrebbero affrontato le rispettive preoccupazioni in materia di commercio e investimenti. Il portavoce del ministero ha affermato che il Board of Trade avrebbe permesso alle due parti di discutere questioni come la riduzione delle tariffe su specifici prodotti. “In linea di principio, le due parti hanno concordato di ridurre le tariffe sui prodotti di interesse comune in misura equivalente”, ha dichiarato il portavoce.

La scorsa settimana Xi Jinping ha affermato che le porte delle opportunità in Cina si sarebbero aperte ulteriormente, durante l’incontro con i leader aziendali statunitensi che accompagnavano Trump nel viaggio. Tra coloro che si sono recati a Pechino c’era Brian Sikes, AD del colosso agricolo Cargill. La soia, utilizzata in Cina per l’alimentazione del bestiame e i biocarburanti, è tra le principali esportazioni agricole statunitensi. In passato, le esportazioni di soia verso la Cina rappresentavano circa la metà delle esportazioni statunitensi di prodotti agricoli verso il Paese asiatico.

I dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) mostrano che, al 7 maggio, gli Stati Uniti avevano esportato 10,9 milioni di tonnellate di soia in Cina, il che pone la Cina sulla buona strada per rispettare l’impegno precedentemente assunto entro la fine dell’anno commerciale, il 31 agosto. Si tratta di una quantità ben inferiore ai 25-30 milioni di tonnellate acquistate dalla Cina negli anni passati.

Maddalena Ingrao

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