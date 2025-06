TRADE WAR. Dazi sì, dazi No

La sera di mercoledì 28 maggio, un collegio di tre giudici della Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha stabilito e ha chiarito che Trump non aveva il diritto di imporre dazi commerciali elevati senza l’approvazione del Congresso. E di conseguenza sono stati annullati.

Il Presidente Donald Trump, quando ha applicato i dazi, ha fatto riferimento all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) del 1977, che gli conferisce determinati poteri in materia economica estera in situazioni di emergenza. Ad esempio, in caso di minaccia alla sicurezza nazionale.

Pertanto, Trump ha fatto riferimento al fatto che, a suo avviso, le politiche commerciali di altri Paesi minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In particolare, ha affermato che lo squilibrio nel commercio estero, le pratiche sleali e le restrizioni alle esportazioni americane rappresentano una minaccia che richiede una risposta di emergenza. Ha quindi iniziato a rispondere riequilibrando lo squilibrio commerciale con i dazi.

Eppure secondo la corte le decisioni del presidente Trump non sono legittime. L’IEEPA, citato da Trump per giustificare le sue azioni, secondo la magistratura statunitense in realtà non concede al Presidente il diritto di imporre dazi su larga scala come quelli annunciati all’inizio del mese scorso. Perché non esiste una minaccia specifica per gli Stati Uniti, come richiesto dall’IEEPA. Di conseguenza, non può esserci alcuna situazione di emergenza. E nemmeno alcuna autorità.

Il presidente degli Stati Uniti ha presentato ricorso contro la decisione, e ci attendono lunghe procedure. Nel frattempo il New York Times riporta che l’amministrazione Trump ha smesso di vendere tecnologie americane avanzate e uniche alla Cina in risposta alla decisione del governo cinese di interrompere l’estrazione di metalli e risorse rare negli Stati Uniti. Le vendite sospese dagli Stati Uniti alla Cina includono parti e componenti di motori aeronautici, semiconduttori e componenti per i settori chimico e della strumentazione.

Il Ministero del Commercio cinese chiede agli Stati Uniti di abbandonare tutti i “dazi unilaterali ingiustificati”

La guerra commerciale scatenata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è costata alle aziende 34 miliardi di dollari in mancati profitti e costi più elevati, riporta Reuters, citando i propri calcoli. Questo importo potrebbe aumentare, poiché permane l’incertezza sui dazi annunciati dal Presidente, il che, a sua volta, influenza le decisioni di alcune delle più grandi aziende del mondo, scrive l’agenzia britannica. La Casa Bianca ha affermato che i dazi hanno portato all’economia americana almeno 50 miliardi di dollari.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/