TRADE WAR. Commercio globale: effetto a catena dei dazi

La principale notizia economica che apre quest’oggi le agenzie economiche globali, Nikkei, Financial Times e Reuters è semplice: la vittoria democratica non cancella i dazi di Trump, ma ne rende molto più difficile aggiungerne di nuovi. E questo cambia già i calcoli di mezzo mondo.

Partiamo dai fatti. Il Congresso ha il potere costituzionale di regolare il commercio e fissare i dazi. Trump li ha aggirati usando leggi di sicurezza nazionale e di pratiche commerciali sleali. Con Camera e Senato in mano ai Democratici, qualsiasi nuova tariffa dovrà affrontare un voto, e probabilmente un veto presidenziale che a sua volta richiede i due terzi per essere superato. È uno stallo.

Per l’Asia è un sollievo tattico. Secondo Reuters, molti paesi che avevano promesso investimenti miliardari negli USA per scongiurare i dazi – Giappone, Corea del Sud, Vietnam – ora “rallenteranno” quelle promesse. La base del ragionamento è semplice: perché affrettarsi a pagare se chi ti minacciava ha perso il bastone?

La Cina è la grande beneficiaria percepita. L’Economist Intelligence Unit parla di “fragile stabilità”: Trump non può più alzare la voce senza il Congresso, ma nemmeno Pechino vuole rompere. Intanto Pechino ha mosso una pedina tecnica: ha alzato dal 5% al 6% la riserva obbligatoria in valuta estera per le banche, prima volta dal 2021. Tradotto: vuole frenare un rally dello yuan del 4,2% che rende le sue esportazioni meno competitive proprio mentre i dazi americani potrebbero allentarsi.

Su tutti, l’India è il caso più chiaro. Le trattative per un accordo commerciale USA-India erano bloccate sulla protezione degli agricoltori indiani. L’ex segretario al commercio indiano Anup Wadhawan ha detto: “Dopo le perdite di Trump, la sua capacità di imporre dazi arbitrari affronterà una sfida. A un certo punto ha bisogno dell’approvazione del Congresso”. I giornali di Delhi riportano la possibilità di una riapertura.

Poi c’è l’Europa in generale e l’Ue in particolare. Due minacce trumpiane restano sul tavolo: Donald Trump aveva minacciato un dazio del 100% ai paesi europei che avessero imposto una digital tax sui giganti tech americani, e c’è il prestito da 3 miliardi di euro della Banca Europea degli Investimenti ad Airbus che Washington considera una rottura della tregua commerciale transatlantica del 2025. Con un Congresso democratico, più vicino all’Europa su clima e digitale, quelle minacce hanno meno forza.

Infine, la sconfitta di Trump ha delle conseguenze anche sul “capitolo che nessuno si aspettava”: IA e chip.

Il risultato elettorale statunitense riporta con forza un dato: gli elettori sono preoccupati per il proliferare dei data center IA che fanno aumentare bollette e consumo d’acqua. Un Congresso democratico potrebbe regolamentarne il proliferare.

Il risultato immediato dei risultati elettorali è stato il calo in Borsa di TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix e Kioxia, e negli USA sono crollati in pre-market Applied Digital, TeraWulf, Core Scientific.

È il paradosso del voto americano: un’elezione dalle forti implicazioni economiche interne, che finisce per far tremare le Borse di Taiwan e Seoul.

Ipotizzando una chiave di lettura economica globale degli eventi potremmo dire che il mercato scommette su un fatto: Trump vuole “mettersi alle spalle la guerra in Medio Oriente”, come dice Saxo Bank, e non potrà più aprire una guerra commerciale. Per chi esporta, è una tregua. Per chi investe, è ancora incertezza.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/