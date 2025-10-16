TRADE WAR. Cantieristica navale e commercio marittimo nuovo terreno di scontro USA Cina

La Cina ha annunciato misure di ritorsione contro le nuove tasse portuali imposte dagli Stati Uniti, segnalando l’aumento delle tensioni tra le due parti in vista del possibile incontro diretto dei rispettivi leader a Seul alla fine di questo mese.

Il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato di aver iniziato a imporre una tassa speciale di ingresso in porto di 400 yuan per tonnellata netta sulle navi portacontainer collegate agli Stati Uniti. Ha affermato che il tasso di apertura aumenterà annualmente fino a raggiungere 1.120 yuan entro il 17 aprile 2028, riporta AT. Ha inoltre sanzionato cinque filiali statunitensi della sudcoreana Hanwha Ocean, tra cui Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC e HS USA Holdings Corp, riporta AT.

Le tensioni politiche tra Cina e Stati Uniti sono recentemente aumentate dopo che la Cina ha inasprito i controlli sulle esportazioni di terre rare e relative tecnologie di lavorazione il 9 ottobre. Ciò ha spinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a chiedere un’ulteriore tariffa del 100% sulle merci cinesi importate negli Stati Uniti a partire dal 1° novembre.

Trump aveva dichiarato in precedenza che avrebbe potuto non incontrare il presidente cinese Xi Jinping durante il vertice APEC in Corea del Sud alla fine di questo mese. Tuttavia, il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato lunedì di aspettarsi comunque l’incontro Xi-Trump.

Nel frattempo, la lotta tra Stati Uniti e Cina si è estesa al settore della cantieristica navale. Ad aprile di quest’anno, il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), citando i risultati della sua indagine ai sensi della Sezione 301, ha accusato i costruttori e gli operatori navali cinesi di utilizzare pratiche sleali per acquisire quote di mercato globale. Ha affermato che, a partire dal 14 ottobre, avrebbe imposto: una tassa di 50 dollari per tonnellata netta su qualsiasi nave di proprietà o gestita da cinesi che entra in un porto statunitense (questa tariffa aumenterà ogni anno, raggiungendo i 140 dollari per tonnellata netta entro aprile 2028); una tassa di 18 dollari per tonnellata netta o 120 dollari per container su qualsiasi nave costruita in Cina e di proprietà straniera che entra in un porto statunitense (questa tariffa aumenterà ogni anno, raggiungendo i 140 dollari per tonnellata netta o 250 dollari per container entro aprile 2028); le navi vuote, alcune navi di proprietà statunitense, le navi che entrano negli Stati Uniti continentali da un viaggio inferiore a 2.000 miglia nautiche e alcune navi specializzate possono essere esentate; una tassa di 14 dollari per tonnellata netta o 150 dollari per unità equivalente di auto (CEU) su qualsiasi nave porta-veicoli non costruita negli Stati Uniti che entra in un porto statunitense (una CEU equivale approssimativamente allo spazio di un’autovettura standard).

L’USTR ha dichiarato che la tariffa sarebbe stata applicata per rotazione o serie di scali in porti statunitensi e non più di cinque volte all’anno per singola nave. Il 10 ottobre, l’USTR ha rivisto la base di calcolo delle tariffe di servizio per gli operatori di navi porta-veicoli non costruite negli Stati Uniti, fissando il costo a 46 dollari per tonnellata netta.

Le tariffe proposte sono entrate in vigore martedì scorso. Cantieristica navale e commercio marittimo sono diventate il nuovo campo di battaglia e il fronte strategico di Washington nella sua rivalità con Pechino.

Giovedì 16 ottobre, i media statali cinesi hanno replicato alle richieste degli Stati Uniti di abbandonare i controlli rafforzati sulle esportazioni di terre rare da parte di Pechino, mentre aumentano le tensioni commerciali tra le due superpotenze.

Il 15 ottobre, il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer ha descritto le nuove restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare come “una presa di potere globale sulla catena di approvvigionamento”.

Greer ha suggerito che la Cina potrebbe scongiurare la minaccia del presidente Donald Trump di reimporre dazi a tre cifre sui prodotti cinesi, sospendendo le misure che entreranno in vigore l’8 novembre. Tuttavia, Pechino afferma non solo di aver notificato a Washington il nuovo regime di licenze prima di annunciarlo, ma che i controlli sono anche coerenti con le misure in vigore da tempo in altre grandi economie, riporta AF.

“Gli Stati Uniti hanno a lungo esagerato le preoccupazioni per la sicurezza nazionale e abusato dei controlli, adottando pratiche discriminatorie nei confronti della Cina”, si legge in una delle sette infografiche pubblicate dal Renmin Ribao, il quotidiano ufficiale del Partito Comunista. Nell’infografica si dice che Washington mantiene una lista di controllo lunga oltre 3.000 voci, rispetto alle 900 presenti nella lista di Pechino.

Lucia Giannini

