TIBET. Lampi grande centrale idroelettrica del mondo: sorgerà su una faglia attiva

Uno studio condotto dal servizio geologico statale cinese ha rivelato che la centrale idroelettrica di Medog, attualmente in costruzione sul fiume Brahmaputra in Tibet, sorge sopra una faglia attiva, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza strutturale di quello che è destinato a diventare il più grande progetto idroelettrico del mondo. La diga si trova a soli 50 km dal confine cinese con la regione indiana dell’Arunachal Pradesh.

La questione della diga nella contea di Medog è emersa durante un dibattito sulla possibilità per Pechino di controllare il flusso del Brahmaputra verso l’India. Tale dibattito è seguito alla sospensione, da parte dell’India, del Trattato sulle acque dell’Indo con il Pakistan. Pechino e Islamabad affermano che i loro legami siano un’amicizia “indissolubile e a prova di tempesta”, riporta India Today.

Secondo SCMP che cita un documento uscito su Sedimentary Geology and Tethyan Geology sotto la supervisione del Servizio Geologico Cinese, i ricercatori hanno identificato la faglia attiva di Paizhen direttamente sotto il sito della diga di Medog sul fiume Yarlung Tsangpo, nome con cui il Brahmaputra è conosciuto in Tibet.

Lo studio, condotto da geologi dell’Università di Tecnologia di Chengdu, del Centro di Integrazione Civile-Militare del Servizio Geologico Cinese e della Stazione di Osservazione e Ricerca sulle Risorse Naturali del Medio Yarlung Zangbo, ha avvertito che questa faglia potrebbe compromettere significativamente la stabilità strutturale della mega-diga a flusso continuo da 60.000 megawatt.

Nascendo dal ghiacciaio Angsi nel Tibet occidentale, lo Yarlung Tsangpo percorre 1.625 km nel territorio tibetano controllato dalla Cina ed entra in India dopo la Grande Ansa vicino alla cima del Namcha Barwa. Lì, con il nome di Brahmaputra, scorre per 918 km in India e per altri 337 km in Bangladesh, dove è chiamato Jamuna, per poi sfociare nel Golfo del Bengala.

Con un costo stimato di oltre 1.000 miliardi di yuan, è destinato a diventare il più grande impianto idroelettrico del mondo, producendo circa 300 miliardi di kilowattora di elettricità all’anno, circa tre volte la produzione della diga delle Tre Gole. Approvata dalla Cina nel dicembre 2024, la costruzione è iniziata nel luglio 2025, con l’entrata in funzione prevista per il 2033.

Ma se si presta fede ai ricercatori statali cinesi, questa gigantesca diga viene costruita su quella che, a tutti gli effetti, è una bomba geologica a orologeria. Secondo il South China Morning Post, i ricercatori affermano che la faglia di Paizhen, attiva fin dal Pleistocene, rappresenta un rischio significativo per la mega-diga perché continua a mostrare segni di attività tettonica: ”La faglia di Paizhen, altamente attiva fin dal Pleistocene, avrà un impatto notevole sulla stabilità strutturale e sulla costruzione di opere vicine, tra cui dighe, strade, ponti e gallerie, nonché sull’area del bacino idrico”, scrivono, avvertendo che futuri movimenti della faglia potrebbero compromettere la sicurezza del progetto.

I ricercatori hanno inoltre osservato che l’area del villaggio di Pai, dove è in costruzione la diga di Medog, si trova in una delle regioni cinesi a più alto rischio sismico. Antichi sedimenti lacustri indicano che la faglia era attiva fino a 9.500 anni fa, mentre il terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito il Tibet nel 2017 all’estremità settentrionale della faglia ha fornito ulteriori prove del suo persistente potenziale sismico.

Lo studio afferma che i ripetuti movimenti lungo la faglia hanno già danneggiato la geologia sottostante. “Questo rende la capacità portante delle fondamenta e la stabilità strutturale dei progetti ingegneristici vicini più vulnerabili ai danni”, hanno scritto i ricercatori, spiegando che la faglia ha fratturato le rocce circostanti e ne ha indebolito le proprietà meccaniche.

In termini pratici, ciò significa che il terreno sottostante il progetto è meno in grado di sostenere l’immenso peso di una diga da 60.000 megawatt e del suo bacino idrico e potrebbe essere più vulnerabile durante terremoti o altri eventi sismici.

Il team ha anche avvertito che il terreno circostante il bacino è costituito da materiale instabile con una “struttura friabile e scarsa coesione”. Hanno affermato che, una volta riempito il bacino, la prolungata saturazione idrica, combinata con l’attività delle faglie e i terremoti, potrebbe innescare “con estrema facilità” frane e crolli di pendii.

“In presenza di attività sismica regionale, frane e crolli possono essere facilmente indotti, minacciando la sicurezza delle infrastrutture e del personale”, hanno scritto, aggiungendo che “le misure di sicurezza per la stabilità strutturale devono essere rafforzate” attraverso interventi come il consolidamento dei pendii e la costruzione di barriere di contenimento, sia durante la fase di costruzione che durante quella di esercizio.

Questi risultati giungono mentre India e Bangladesh continuano a monitorare le implicazioni a valle del progetto. Sebbene la diga abbia suscitato timori che la Cina possa manipolare i flussi d’acqua, gli idrologi affermano che la maggiore preoccupazione riguarda il rischio geologico posto dalla posizione della diga, piuttosto che la sua effettiva estensione sulla capacità di Pechino di bloccare il fiume.

Lucia Giannini

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