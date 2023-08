THAILANDIA. Trovato il premier, si sblocca la politica di Bangkok

Il magnate del settore immobiliare tailandese Srettha Thavisin ha ottenuto il 22 agosto il sostegno del parlamento thailandese per diventare primo Ministro, aprendo la strada a un nuovo governo di coalizione e ponendo fine a settimane di incertezza e stallo politico.

Srettha, che è stato portato alla ribalta solo pochi mesi fa dal partito populista Pheu Thai, si è assicurato il sostegno di oltre la metà dell’assemblea legislativa, in un giorno in cui il miliardario Thaksin Shinawatra, figura di spicco del partito, ha fatto uno storico ritorno a casa dopo anni di esilio autoimposto, riporta Reuters.

Il neofita della politica Srettha, ex presidente del promotore immobiliare Sansiri, avrà il compito di formare e tenere insieme una coalizione potenzialmente fragile che includerà i partiti sostenuti dai militari realisti, che hanno rovesciato i governi del Pheu Thai nei colpi di stato del 2006 e del 2014.

Tra gli estromessi c’era l’ex magnate delle telecomunicazioni e proprietario di una squadra di calcio della Premier League, Thaksin, fuggito in esilio e incarcerato in contumacia nel 2008 per abuso di potere e conflitto di interessi. Un governo guidato da sua sorella, Yingluck Shinawatra, è stato estromesso con un colpo di Stato nel 2014.

Thaksin Shinawatra, 74 anni, ha ricevuto un’accoglienza entusiastica al suo ritorno dai sostenitori all’aeroporto di Bangkok, prima di essere scortato dalla polizia alla Corte Suprema e poi in carcere per scontare una condanna a otto anni.

Il ritorno del politico più famoso della Thailandia e l’agevole ascesa di Srettha al ruolo di vertice alimentano le speculazioni sul fatto che Thaksin Shinawatra possa aver fatto un accordo con i suoi nemici dell’esercito e dell’establishment per consentire il suo ritorno in sicurezza e, forse, un’uscita anticipata dal carcere.

Thaksin e il Pheu Thai hanno negato questa ipotesi.

Gli eventi di martedì sono stati l’ultimo colpo di scena in una lotta per il potere che dura da quasi due decenni tra il Pheu Thai, che ha vinto cinque elezioni, e un nesso di conservatori, generali e famiglie di vecchi proprietari che da tempo esercitano influenza sulla politica e sull’economia.

Srettha è stato indicato dal Pheu Thai come candidato premier, insieme a Paetongtarn Shinawatra, la figlia più giovane di Thaksin, in vista delle elezioni del 14 maggio, in cui il partito è arrivato secondo.

Il tentativo di formare una coalizione con il vincitore delle elezioni, il progressista Move Forward, è crollato dopo aver incontrato una forte resistenza da parte dei membri conservatori della Camera bassa e dei senatori sotto l’influenza dei militari.

Maddalena Ingrao