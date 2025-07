THAILANDIA. Sospesa la premier Paetongtarn Shinawatra dalla Corte Costituzionale 

La Corte Costituzionale thailandese ha sospeso martedì il primo Ministro Paetongtarn Shinawatra dall’incarico, in attesa di un’indagine etica su una telefonata trapelata con un alto dirigente cambogiano.

I giudici hanno votato all’unanimità martedì per accogliere la petizione che la accusava di violazione dell’etica e hanno votato 7 a 2 per sospenderla dall’incarico di Primo Ministro. La Corte ha concesso a Paetongtarn 15 giorni di tempo per fornire prove a sostegno della sua tesi, riporta AP.

Paetongtarn ha dovuto affrontare una crescente insoddisfazione per la sua gestione dell’ultima controversia di confine con la Cambogia, che ha coinvolto uno scontro armato il 28 maggio in cui è stato ucciso un soldato cambogiano. La telefonata trapelata, avvenuta mentre era impegnata in colloqui diplomatici con il Presidente del Senato cambogiano Hun Sen, ha scatenato una serie di denunce e proteste pubbliche.

Dopo l’ordinanza del tribunale, Paetongtarn ha dichiarato che avrebbe accettato il processo e che avrebbe fatto del suo meglio per difendersi, poiché non aveva altre intenzioni se non quella di proteggere il Paese e preservare la pace: ”Ho pensato solo a cosa fare per evitare disordini, a cosa fare per evitare scontri armati, affinché i soldati non subissero perdite. Non sarei in grado di accettare di dire qualcosa all’altro leader che potrebbe portare a conseguenze negative”, ha dichiarato.

Ha anche ringraziato i suoi sostenitori e si è scusata con le persone che si erano risentite per la chiamata trapelata. Ha lasciato la Government House poco dopo.

Si prevede che il Vice Primo Ministro Suriya Jungrungruangkit diventi Primo Ministro ad interim, sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale.

Martedì mattina, Re Maha Vajiralongkorn aveva approvato un rimpasto di governo imposto dall’uscita di un partito importante dalla coalizione di Paetongtarn a seguito della telefonata trapelata. Il rimpasto aveva sostituito Anutin Charvirakul, leader del partito Bhumjaithai, come vice primo ministro.

Paetongtarn ha assunto la carica di Ministro della Cultura oltre a quella di Primo Ministro nel nuovo Governo, sebbene non sia ancora chiaro se potrà prestare giuramento per mantenere tale incarico.

L’indignazione per la chiamata si è concentrata principalmente sui commenti di Paetongtarn nei confronti di un comandante dell’esercito regionale dalle idee schiette e sui suoi presunti tentativi di placare Hun Sen per allentare le tensioni al confine.

Sabato, migliaia di manifestanti conservatori e nazionalisti si sono radunati nel centro di Bangkok per chiedere le dimissioni di Paetongtarn.

Paetongtarn è inoltre sottoposta a indagini per una presunta violazione dell’etica da parte dell’Ufficio della Commissione Nazionale Anticorruzione, la cui decisione potrebbe portare anche alla sua rimozione.

L’anno scorso, la Corte Costituzionale ha rimosso il suo predecessore per violazione dell’etica. I tribunali thailandesi, in particolare la Corte Costituzionale, sono considerati un baluardo dell’establishment monarchico, che li ha utilizzati, insieme ad agenzie nominalmente indipendenti come la Commissione Elettorale, per paralizzare o indebolire gli oppositori politici.

La denuncia contro Paetongtarn è stata presentata da un gruppo di senatori eletti lo scorso anno per sostituire i 250 membri nominati dai militari che prestavano servizio nella Camera Alta dal 2019. Molti di questi senatori sono accusati di aver truccato le elezioni, che hanno visto la maggioranza dei seggi assegnata a personaggi che a quanto pare, sono vicini al partito Bhumjaithai.

Alcuni senatori hanno anche presentato denunce contro due ministri dell’amministrazione di Paetongtarn: il ministro della Giustizia Tawee Sodsong e Phumtham Wechayachai, ex ministro della Difesa che diventerà il nuovo ministro degli Interni.

Il 14 maggio, il tribunale ha accolto una petizione che accusava i due uomini di abuso di potere in relazione ai presunti brogli elettorali del Senato. Lo stesso giorno, il tribunale ha sospeso parzialmente Tawee dalla supervisione del Dipartimento Investigativo Speciale, responsabile del caso.

Paetongtarn, 38 anni, è la figlia minore di Thaksin Shinawatra, ex primo ministro popolare ma controverso. La sua sospensione ha sollevato la possibilità che potesse subire una caduta simile a quella dei suoi predecessori nella dinastia politica fondata da suo padre.

Paetongtarn è la terza Shinawatra a ricoprire l’incarico dopo il padre miliardario e la zia, Yingluck Shinawatra. Entrambi sono stati rimossi dall’incarico e costretti all’esilio in seguito ai colpi di stato del 2006 e del 2014.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/