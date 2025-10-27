THAILANDIA. Smentita la riapertura del confine cambogiano il 1° novembre

Il 27 ottobre il primo Ministro tailandese Anutin Charnvirakul ha smentito le affermazioni secondo cui il suo governo avrebbe riaperto i valichi di frontiera con la Cambogia il mese prossimo, sottolineando che almeno quattro fasi delineate nella dichiarazione congiunta devono essere completate prima che le relazioni possano riprendere alla normalità.

Anutin stava rispondendo alle speculazioni secondo cui i valichi di frontiera tra Thailandia e Cambogia sarebbero stati riaperti il ​​1° novembre. “Non so chi abbia fissato questa data”, ha detto Anutin quando i giornalisti glielo hanno chiesto, riporta The Strait Times.

Anutin ha spiegato che qualsiasi riapertura dipenderà dalla sincerità della Cambogia nel risolvere le questioni di confine. Ha affermato che la Cambogia deve prima iniziare ad attuare i termini della dichiarazione congiunta, firmata da lui e dal Primo Ministro cambogiano Hun Manet.

La Thailandia valuterà quindi le azioni della Cambogia e risponderà di conseguenza prima di intraprendere il passo successivo previsto dall’accordo, ha aggiunto.

La sequenza di azioni inizierà con il ritiro delle armi pesanti dal confine, seguito dalla bonifica delle mine, dalla repressione delle truffe online e dalla gestione delle aree contese. “Non è stata la Thailandia a violare le condizioni del cessate il fuoco, quindi tutte le azioni devono iniziare dalla Cambogia”, ha affermato Anutin.

“Ad esempio, devono ritirare tutte le armi pesanti dal confine. Hanno iniziato ieri sera. Dopo averlo fatto, faremo la nostra parte, dato che anche noi abbiamo armi pesanti lungo il confine”.

Il Premier ha affermato che le forze armate di entrambi i paesi si coordineranno attraverso meccanismi bilaterali e che il processo di ritiro sarà monitorato dagli inviati dell’ASEAN.

Una volta che l’ASEAN avrà confermato la rimozione delle armi pesanti, la fase successiva sarà la bonifica delle mine, sempre sotto la supervisione dell’ASEAN Observation Team, ha aggiunto Anutin.

Ha espresso la speranza che la Cambogia non ostacoli le operazioni di sminamento. Dopo la bonifica delle mine, entrambi i governi coopereranno per reprimere le reti di truffa online.

Anutin ha affermato che la Thailandia ha già iniziato interrompendo le connessioni internet alle organizzazioni truffaldine, monitorando le transazioni finanziarie e intraprendendo azioni legali contro i soggetti coinvolti.

Ha affermato che la risoluzione delle intrusioni al confine sarà il passo finale prima che le relazioni tornino alla normalità. La Thailandia si concentrerà sulle intrusioni cambogiane a Ban Nong Chan e Ban Nong Ya Kaeo nella provincia di Sa Kaeo.

Una volta risolte le controversie in questi due villaggi, la Thailandia reinsedierà anche le famiglie thailandesi, trovando loro nuove case, ha affermato Anutin.

Il Primo Ministro tailandese ha concluso che, una volta risolte tutte le questioni relative alla sicurezza nazionale, entrambe le parti avvieranno colloqui per normalizzare le relazioni, dopodiché i valichi di frontiera potrebbero riaprire.

Maddalena Ingroia

